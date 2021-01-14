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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 كانون الثاني 2021 03:07 م

صور أقمار صناعية توثق نشر طائرات إيران "الانتحارية" في اليمن

صور الأقمار الصناعيىة

أفاد تقرير لمجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية، الخميس، بأن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت المجلة الأميركية في تقرير حصري، إن صورا اطلعت عليها وأكدها خبير يتابع الأنشطة الإيرانية في المنطقة، تشير إلى نشر الطائرات الإيرانية المسيرة، وهي من طراز "شهيد-136"، التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف بشمال اليمن.

وقال الخبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للمجلة: "لقد سلم الإيرانيون لوكلائهم الحوثيين في اليمن طائرات بدون طيار متطورة".

وأضاف: "إنهم ينشرون هذه الطائرات بدون طيار أو يضعونها مسبقا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الموجودة في نطاقهم".

وتابع الخبير قوله: "ما يحاولون تحقيقه هو (الإنكار المقبول)، كما في القدرة على ضرب هدف أميركي أو سعودي أو خليجي أو إسرائيلي، ومن ثم إرجاع مصدر الضربة إلى اليمن على أمل إنكار ذلك في مواجهة أي نوع من الانتقام".

وفي سياق متصل، عثرت هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، على لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد، وهو صناعة إيرانية نوع "صدف" يعمل بالاصطدام.
وأفاد مصدر عسكري في الفرق الهندسية، أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغاً عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.
ولفت المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الأربعاء، إلى أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.




 

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أخر تعديل: الخميس، 14 كانون الثاني 2021 03:12 م
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