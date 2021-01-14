بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 14 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
77 قتيلاً وجريحاً بغارات إسرائيلية ضد مرتزقة إيران.. ونشطاء: إيران تشرب من نفس الكأس بعدما دمرت العراق قوات القمع تسحل شابا من داخل مدرسة بالناصرية.. ونشطاء: ليس هناك حكومة فالعراق بيد الميليشيات المجرمة الانتخابات العراقية.. هل تكون أمل التغيير؟.. ونشطاء: لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة.. ونشطاء: أفشل كابينة وزارية عرفها الشعب العراقي منذ عام 2003 اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبلاسخارت.. ونشطاء: انتخابات والسلاح يقتل الشباب العراقي والفاسدين يشكلون الحكومة نواب: سنعلن البصرة إقليماً في حال عدم إنصافها بالموازنة.. ونشطاء: كلنا الشعب البصري نطالب بإقليم خاص للبصرة كنا: موازنة 2021 لا تتفق مع الورقة البيضاء.. ونشطاء: موازنة ملغومة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط مستشار خامنئي: سليماني أنشأ 22 كيانا ميليشياويا بالعراق و60 بسوريا.. ونشطاء: وكم أسس في اليمن ولبنان؟ تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 كانون الثاني 2021 02:59 م

بعد الضربات الإسرائيلية الساحقة .. ميليشيات إيران تعيد الانتشار في البوكمال ودير الزور

880999de-eae7-4763-a829-4dbb9496dfe3

قُتل ما لا يقل عن 57 مقاتلاً موالياً لإيران في الضربات الجوية الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من دير الزور إلى بادية البوكمال

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا، عمدت خلال الساعات الماضية إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه.

وأعادت الميليشيات الانتشار ضمن مدينة دير الزور، بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرق المحافظة، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق.

ووفقاً للمرصد، فإن قسماً من عناصر الميليشيات انتشر ضمن أحياء سكنية تخوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشروا بمواقع تابعة لهم.

وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.

ففي مدينة دير الزور ومحيطها، قُتل 26 شخصاً، هم 10 من قوات النظام و4 من "الأمن العسكري" و12 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري. كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ.

وفي البوكمال، قُتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاحاً في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال. كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات.

أما في الميادين، فقد قتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم 11 من لواء "فاطميون" من الجنسية الأفغانية والبقية من جنسيات غير سورية لم تعرف هويتهم، جراء ضربتين جويتين استهدفتا مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرق دير الزور. وأدى القصف أيضاً إلى تدمير مستودعات ومواقع للقوات الموالية للأسد.

وتعد هذه الحصيلة أكبر حصيلة خسائر بشرية على الإطلاق بالقصف الإسرائيلي على قوات الأسد وإيران في الأراضي السورية منذ بدء الاستهدافات. كما أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، فيما لم يتم رصد أي تصدٍ أو محاولة تصدٍ للقصف الإسرائيلي من قبل دفاعات النظام الجوية.

 

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خامنئي

الغضب الشعبي يتزايد في إيران ضد مخطط توريث منصب المرشد لنجل حامنئي 14 كانون الثاني 2021 05:05 م

لغم إيراني

ليصبح الاجمالي 22 لغما .. العثور على لغم بحري إيراني جديد من نوع "صدف" غربي اليمن 14 كانون الثاني 2021 04:37 م

صور الأقمار الصناعيىة

صور أقمار صناعية توثق نشر طائرات إيران "الانتحارية" في اليمن 14 كانون الثاني 2021 03:07 م

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي : إيران تنشر الخراب في المنطقة و تزعزع أمن دول الجوار 14 كانون الثاني 2021 02:23 م

صفوت الشريف

وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف عن عمر يناهر ال87 عاما 14 كانون الثاني 2021 01:51 م

Capture

تحطم مروحية عسكرية للجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا 13 كانون الثاني 2021 03:08 م

بومبيو

بومبيو : نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 13 كانون الثاني 2021 10:35 ص

ترامب

ترامب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير الجاري 12 كانون الثاني 2021 12:50 م

التعليقات