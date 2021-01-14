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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 كانون الثاني 2021 01:51 م

وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف عن عمر يناهر ال87 عاما

صفوت الشريف
توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاما.

و ذكرت تقارير مصرية إنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كانت عائلته نفت إصابته أصلا، وكشفت عن معاناته من مرض سرطان الدم (اللوكيميا).

وقالت ابنته "إيمان"، في تصريحات  صحفية  إن والدها كان مصابا بسرطان الدم (اللوكيميا) وليس كورونا، وأنه كان يتلقى العلاج بصفة دورية، حتى وافته المنية.  

وصفوت الشريف (87 عاما) سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينيات من القرن العشرين، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011.  

وتولى منصب وزير الإعلام المصري منذ عام 1982 وحتى عام 2004، ثم عين رئيسا لمجلس الشورى.
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