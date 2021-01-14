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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 كانون الثاني 2021 11:38 ص

الحلبوسي يعد بتثبيت منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في الموازنة

الحلبوسي
وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، بتثبيت منحة الصحفيين والأدباء والشعراء والفنانين، في الموازنة الماليّة لعام 2021

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، أنّ الحلبوسي ناقش مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، «عدداً من المواضيع، منها العمل على تثبيت هذه المنحة السنوية في الموازنة وان يكون التثبيت بكامل مبلغها من دون تخفيض دعماً للصحافة والاعلام والثقافة والفنون.
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