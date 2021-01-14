الحلبوسي يعد بتثبيت منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في الموازنة

وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، بتثبيت منحة الصحفيين والأدباء والشعراء والفنانين، في الموازنة الماليّة لعام 2021



وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، أنّ الحلبوسي ناقش مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، «عدداً من المواضيع، منها العمل على تثبيت هذه المنحة السنوية في الموازنة وان يكون التثبيت بكامل مبلغها من دون تخفيض دعماً للصحافة والاعلام والثقافة والفنون.