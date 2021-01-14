الحلبوسي يبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوت التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.



وقال مكتب الحلبوسي انه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة، و التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة في ظل ظروف مناسبة تعبر عن إرادة العراقيين وتمكنهم من اختيار ممثليهم بحرية بعيداً عن سطوة.



وأكد السفير هوت على دور بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الشفافية للعملية الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى وقوفهم مع العراق على الصعد كافة، لتحقيق التنمية والاستقرار.