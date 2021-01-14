الاقتصاد النيابية: موازنة الكاظمي سترهن مستقبل الأجيال المقبلة إذا مررت بصيغتها الحالية

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الاجيال القادمة سترهن حقوقها لدول الاقتراض اذا مررت موازنة الكاظمي بصيغتها الحالية، مبينة انها تحتوي مبالغ لكردستان تثير الغرائب والاستفهامات.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ان “موازنة 2021 التي ارسلتها الحكومة اتت بمعدل انفاق يصل الى 113 مليار دولار ما يعادل 164 ترليون دينار هو الاضخم بتاريخ العراق رغم الوضع الاقتصادي المنهار.

واضافت ان “الموازنة لاتوجد فيها اي خطوة لتحسين الاقتصاد وعبارة عن اقتراض لتسيير امور الدولة بمعدل صرف يفوق مرحلة البذخ.

واوضحت شاكر ان “الموازنة تحتوي على الغام وامتيازات تثير الاستفهامات بشكل مريب.