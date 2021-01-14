الزراعة تتهم المنافذ بالتراخي والسماح بدخول منتجات زراعية الممنوع استيرادها

اتهمت وزارة الزراعة، الجهات المسؤولة في المنافذ بالتراخي والسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها منذ عامين لوجود منتج محلي، مبينة ان منافذ الاقليم تدخلها ولا تسمح ببيعها بكردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان “هناك بعض المنتجات الزراعية منع استيرادها منذ اكثر من عامين ولايزال القرار ساري المفعول لوفرة المنتج المحلي

واضاف ان “هناك تراخيا ببعض المنافذ الحدودية وادخال المنتج الاجنبي المستورد مما يضر بالإنتاج المحلي”، من بينها “منافذ في اقليم كردستان.

واوضح النايف ان “منافذ الاقليم تدخل المنتجات الممنوع استيرادها ولا تسمح ببيعها في كردستان وتعبرها الى باقي المحافظات”، داعيا الجهات المعنية الى “اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمنع دخول تلك المنتجات.

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