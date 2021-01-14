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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 كانون الثاني 2021 10:54 ص

سائرون تدعو الكاظمي إلى التنحي حال عدم قدرته على مكافحة الفساد

غايب العميري
كشف تحالف سائرون، ، عن وجود درجات وظيفية فضائية في الموازنة، فيما دعا رئيس الوزراء الى الابتعاد عن السلطة بحال عدم قدرته على مكافحة الفساد.
وقال النائب عن التحالف غايب العميري، إن  مشروع قانون موازنة 2021، لن يتم تمريره في مجلس النواب بارقامه الحالية التي وضعتها الحكومة".
واشار، إلى "وجود اتفاق نيابي على تخفيض قيمة الموازنة إلى 120 تريليون دينار".
وأضاف العميري، أن "هناك أبوابا مبهمة بالموازنة تتعلق بالقوى العاملة في الوزارات"، مبينا انها "تضمنت 320 ألف درجة وظيفية مبهمة ربما تكون لموظفين فضائيين"، على حد وصفه.
وشدد ، على ان "الحكومة مطالبة بتفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع المعيشي للمواطن والاقتصادي للبلاد.
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