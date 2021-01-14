ناجح الميزان: الميليشيات تقتل الأبرياء والمغيبين وتساوم الأهالي على مصيرهم

استنكر السياسي المستقل ناجح الميزان حادثة المقبرة الجماعية في الاسحاقي جنوبي صلاح الدين



وقال الميزان ان المليشيات قتلت الابرياء من المختطفين والمغيبين بهدف المتاجرة باعضائهم البشرية وتقوم بالوقت ذاته بمساومة ذويهم على مصيرهم ، الامر الذي يستدعي الاسراع بمحاسبة المتورطين وتدويل قضيتهم لكشف الجناة.



وكان المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين طامي المجمعي، اعلن ، عن العثور على مقبرة جماعية في ناحية الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين، تضم 50 جثة لمغدورين من اهالي المنطقة.



