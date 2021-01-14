ابتزاز إيراني.. طهران تحرم ملايين العراقيين من الكهرباء وتوقف الغاز.. ومراقبون يدعون لحل وطني

خبراء: الفساد في العراق حمل بغداد فاتورة باهظة على مدى 17 سنة



من مآسي السلطة الفاسدة في العراق، انها لم تستطع أن تتصدى لمشاكل عميقة ضاربة بجذورها في العراق على مدى السنوات ال17 عاما الماضية. وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والاعتماد كلية على الغاز القادم من ايران.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن يكون العراق مثله مثل أي دولة أخرى له خيارات في التعامل مع ايران او غيرها فيما يخص مصادر الطاقة الحيوية وفي مقدمتها الغاز الذي تدار به محطات الكهرباء. الا أن العراق لم يفعل ذلك فأصبح "أسير الغاز الايراني" والذي تحول الى ورقة تهديد وابتزاز مسلطة على رقبة ملايين العراقيين.

من جانبه أكد أبو عبدالله، وهو صاحب مولد في أحياء غرب العاصمة بغداد، أن ساعات الانقطاع الطويلة، التي تصل إلى معدل 20 ساعة يومياً ألقت بظلالها على البغداديين وأصحاب المولدات الأهلية على حد سواء.

فالزيادة الكبيرة في تشغيل المولدات بسبب قلة التجهيز الحكومي دفعت أصحابها إلى رفع سعر "الامبير الواحد" إلى عشرين ألف دينار أي ما يعادل خمسة 10 دولارات أميركية، بينما كان سعره سابقا أقل بكثير، إلا أن أزمة إيقاف ضخ الغاز الإيراني التي جاءت في وقت يعيش فيه العراق أزمة مالية خانقة أجبرته على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.



ويتهم العديد من سكان العاصمة بغداد، إيران بالتنصل من تعهدها، بعد أن أكد وزير طاقتها رضا اردکانیان خلال زيارة لبغداد نهاية العام الماضي أن بلاده ستعاود ضخ الغاز كما كان في السابق قبل التوقف المفاجئ بسبب خلل فني!!

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي أن الحكومة الإيرانية ستعيد ضخ الغاز لتوليد الكهرباء بنسب أقل من الكميات السابقة بنحو 90%، ما يعني فقدان 6 آلاف ميغاوات من منظومتي الطاقة في العاصمة بغداد والفرات الأوسط.

وأضاف أن "الوزير الإيراني وعد بضخ الغاز في اليوم الثاني ولم يحدث شيء، بعد أن أبلغنا بأن إعادة الضخ تتطلب موافقة الحكومة الإيرانية، مبينا أن إيران أوضحت أنها ستعيد ضخ الغاز لـ 5 ملايين متر مكعب فقط، أي أقل بـ 90% من الكمية السابقة والبالغة 50 مليون متر مكعب.

يأتي هذا فيما تطالب إيران حكومة الكاظمي، بدفع ديون متراكمة من استيراد الغاز.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وفق ما نشر موقع "العربية"، أن الحلول المطروحة لمعالجة أزمة إيقاف ضخ الغاز الإيراني تسير باتجاهين آني ومستقبلي، ففيما تتم الحلول الآنية الطارئة عبر تسوية مع الجانب الإيراني، تتضمن الخطط المستقبلية تأهيل حقول الغاز مثل حقول المنصورية وعكاز والارطاوي ومجنون والخشم الأحمر، لا سيما أن تلك الحقول ستكون كافية لسد حاجات العراق عند تأهيلها.



اما فيما يخص الربط الكهربائي بين العراق والسعودية، قال موسى إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع السعودية وقد كلفت شركة إيطالية بدراسة مسارات الخطوط ونقاط الربط المثالية وهناك مساع حقيقية والرغبة قائمة سواء من الجانب السعودي أو العراقي لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وبرغبة عارمة في كسب الشارع العراقي من جديد بعدما فضحته ميليشياته وتوجيهاته. دعا مقتدى الصدر، إلى ضرورة ايجاد مصدرين آخرين للغاز الى العراق غير إيران!

ودعا حكومة الكاظمي، إلى إيجاد بديل عن الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وذلك بعد امتناع طهران مؤخّرا عن إمداد بغداد بالغاز بسبب تراكم الديون على العراق.

ويرى خبراء، أن الكاظمي أو "المشتت" وفق اللفظ الذي يطلق عليه لا يريد ان يركز على قضية حياتية تهم مئات الملايين من العراقيين وهى قضية تأمين الطاقة ومحطات الكهرباء. وطالبوه بالعمل على حل هذه المشكلة نهائيا وتخفيف آلام العراقيين.

أ.ي