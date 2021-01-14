مضيق هرمز.. بومبيو: لجنة دولية لحمايته من الإرهاب الإيراني

مراقبون: إرهاب إيران في "هرمز" سياسة متطرفة مشهرة على العالم



يأتي الإرهاب الإيراني في مضيق هرمز، ليشكل رسالة هائلة للعالم أجمع، مفاداها أن طهران لن تتوانى، عن تهديد أمن العالم واستقراره. وأنها تستغل موقعها على المضيق في الرغبة في فرض هيمنتها وإرهابها على الخليج العربي.

ويرى مراقبون، أن المناورات الإيرانية في مضيق هرمز ليست أكثر من سيف إرهابي مسلط على العالم.

وكان قد توجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بالشكر على تويتر، لكل من السعودية والبحرين والإمارات ودولاً أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

وكان قد نقل الجيش الامريكي قاذفتين من طراز بي 52 الى الشرق الاوسط ن قاعدتهما في الولايات المتحدة الامريكية علاوة على الدفع بحاملة طائرات وغواصة نووية للتصدي للارهاب الايراني



واكد سلاح الجو في بيان، إن هذه المهمة الأخيرة كانت لإظهار التزام الجيش الأميركي المستمر بالأمن الإقليمي وردع العدوان، وتأتي وسط توقعات من أن إيران ربما لا تزال تسعى للرد على قتل قائد فيلق القدس الإرهابي، قاسم سليماني.

وتشير هذه الخطوة إلى أنه لن يكون هناك تهاون في حملة الردع الأميركية حيث تظل التوترات عالية قبل أقل من أسبوع من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

إلى ذلك حلقت أطقم الطائرات في مهمة استمرت 36 ساعة بدون توقف من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية الأميركية إلى الخليج العربي والعودة لإرسال رسالة ردع واضحة من خلال إظهار القدرة على نشر قوة قتالية ساحقة في وقت قصير.

وقال مسؤول دفاعي عن التحركات: ما زلنا نشهد مستويات متزايدة من الاستعداد عبر الأنظمة الدفاعية الإيرانية، وما زلنا نحمل مؤشرات على التخطيط المتقدم لهجمات محتملة في العراق، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم المضي قدماً في أي هجوم ومتى في المنطقة".

ويذكر أن واشنطن عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في عرض للردع شمل إرسال قاذفات B-52 ذات القدرة النووية إلى المنطقة، والإعلان عن عبور غواصة نووية بالقرب من الخليج العربي، وقرار الرئيس دونالد ترمب بتمديد إقامة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في المنطقة.

في سياق متصل وبعد يوم واحد، من فضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العلاقات المتينة والرعاية الرسمية من إيران لتنظيم القاعدة الإرهابي، بدأت البحرية الإيرانية مناورات صاروخية في خليج عمان، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بشأن برنامج طهران النووي.

وشاركت في المناورات الصاروخية في المياه الجنوبية الشرقية للخليج، سفينتان حربيتان إيرانيتان جديدتان هما الفرقاطة "زره" الصاروخية، وحاملة المروحيات "ماكران".

وقال التلفزيون الايراني، إن "ماكران" التي يبلغ وزنها 121 ألف طن، هي "أكبر سفينة عسكرية إيرانية" بطول 228 مترا وعرض 42 مترا وارتفاع 21.5 أمتار.

وماكران هي سفينة لوجيستية تدعم السفن القتالية في الأسطول، ويمكنها السفر لما يقرب من ثلاث سنوات دون الحاجة إلى دخول الموانئ، وتحمل معدات جمع ومعالجة المعلومات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويرى خبراء، أن التحركات الإيرانية في مضيق هرمز، تحركات ارهابية بمعنى الكلمة ومهددة للاستقرار العالمي.

واللجنة الدولية التي كشف بومبيو شأنها ستتصدى لهذا الإرهاب وتحمي المضيق.

ا.ي