اليسار العالمي يزايد على حكم الرئيس ترامب.. وإرهابيو إيران وميليشياتها يركبون "قارب بايدن"

خبراء: هذيان ظريف لا قيمة له وكتائب حزب الله العراق "مرتزقة فرس"



في الوقت الذي دعا فيه الرئيس ترامب، الى الهدوء والتزام القانون. وكرر وصف من اقتحموا الكونجرس الامريكي بالغوغاء. فإن بايدن واليسار العالمي بقيادة العجوز بيلوسي يواصلون المزايدة على حكم ترامب في الأسبوع الأخير من رئاسته العظمي لأمريكا.

المقزز أن قادة إيران الارهابية وكتائبها وميليشياتها، ركبوا الموجة، و"قارب بايدن "في تصريحات اجرامية وهذيان يبعر عن هلعهم من الرئيس ترامب.

وكان قد دعا الرئيس ترامب، جميع الأميركيين إلى الهدوء تزامناً مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه إثر أحداث الكابيتول.

وقال ترامب في بيان: في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم ممارسة التخريب من أي نوع.

ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أميركا. أدعو جميع الأميركيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات.



وفي سياق المؤامرة، أكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي أن اتهام ترمب قبل أسبوع من انتهاء ولايته يشكل "خطأ". غير أن ماكارثي أقر بأن ترمب يتحمل "مسؤولية" بأعمال العنف في الكابيتول في السادس من يناير، داعياً إلى تشكيل "لجنة تحقيق" والتصويت "على الثقة" فيه!!

من جانبه، قال النائب الجمهوري جيم جوردن، علينا أن نركز على كيفية توحيد الأمة وبدل ذلك، فإن الديمقراطيين سيوجهون للمرة الثانية اتهاماً إلى الرئيس قبل أسبوع من مغادرته منصبه.

ودعت اليسارية ربيبة بايدن وصديقته، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أعضاء المجلس إلى مساءلة ترامب وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونغرس (الكابيتول).



وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترمب بعد أحداث السادس من يناير والتي خلفت خمسة قتلى: نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد.. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعاً!!

فيما أعلن متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل في تغريدة على تويتر الأربعاء أن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فوري للمجلس هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدماً في تصويته على مساءلة ترامب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مساءلة ترمب بعد أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي. وقال الديمقراطيون في المجلس إنهم قد يرفعون ذلك لمجلس الشيوخ في وقت قريب قد يكون الأسبوع الجاري.

وفي نوبة هذيان، أعلن وزير الخارجية الإيراني، ظريف، عن إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس ترامب، في محكمة بالعراق، وذلك بعد المتابعات الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى.



وجاء هذيان ظريف، خلال اجتماع مجلس وضع السياسات الخاص بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية-الدولية للحرب الإيرانية–العراقية.

وعلق مراقبون، بأن العقوبات والآلام التي تتحملها ايران الارهابية تدفع لتبني هذا الموقف الغريب والعجيب من ادارة خامنئي الإرهابية.



وداخل "قارب بايدن"، أبدت كتائب حزب الله العراق الارهابية، استعدادها لتقديم المشورة والتدريب الى ما وصفتها بـ"الحركات التحررية" في الولايات المتحدة!!

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله ابو علي العسكري، في تغريدة على تويتر، أن الكتائب الارهابية التابعة لايران على استعداد لتدريب ما اسماهم بعناصر التحرر الامريكية.

وقال خبراء، ان هناك تفككا في الرؤى الإيرانية والميليشياوية تجاه الرئيس ترامب. لكن المؤكد أن إيران دفعت الثمن القاسي خلال فترة ولايته شديدة الحزم والحسم تجاهها

أ.ي