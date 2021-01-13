حتما ستصل لـ"يد الإرهابيين".. تقرير سري يحذر: إيران تسرع الخطى لحيازة سلاح نووي

مراقبون: تقرير وكالة الطاقة الذرية يفضح الإصرار الإيراني على حيازة سلاح نووي سيصل حتما للعصابات الإرهابية التي تديرها





ماذا سيفعل نظام الملالي الإرهابي بالسلاح النووي؟ في الغالب سيدفع به إلى عصاباته الإرهابية الصغيرة الموجودة حاليا، داخل أربعة عواصم عربية لتشعل المنطقة دماءا وخرابا ويعزز هيمنته من خلالها.

هكذا خلصت آراء مراقبون دوليون، حول ما تكشف من ترتيب إيران عبر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية، بالعمل على تسريع انتاج سلاح نووي وهو ما دفع الجميع للمناداة بضرورة ضرب طهران وقصف منشآتها النووية في نطنز. وغيرها لأنها ستكن بابا لهلاك العالم لو وصلت هذه الأسلحة الى الإرهابيين وقادة الميليشيات كما أن وجودها في يد نظام خامنئي نفسه "مريبة".

وأكد مفتشو الأمم المتحدة، في تقرير سري، إن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، حيث بدأت العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية، وفق وول ستريت جورنال.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير للدول الأعضاء، إن إيران أبلغت الوكالة أنها ستركب معدات لإنتاج اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة.

واعتبرت الصحيفة الأميركية أن الخطوة النووية الإيرانية تنقل طهران من الاستخدام السلمي إلى العسكري.

وكانت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثاً من منشأة نطنز النووية أظهرت أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع.

وفي تقييم أولي لتلك الصور، اعتبر "المعهد الدولي للعلوم والأمن" أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأكد تقرير نشره المعهد المذكور، ونشرته قناة "العربية" أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي التقطت في 5 يناير، أظهرت أن البناء يتقدم بسرعة في أكبر جبل في المنطقة، وهو الموقع المستقبلي المحتمل لمرفق التخصيب الجديد تحت الأرض.

ويشمل البناء موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.



كما تبين أن هناك العديد من الشاحنات وثلاثة مخازن قريبة، على الأرجح أنها مستودعات للبناء، محاطة بسياج أمني.

وتظهر الصور، أن القاعة المدمرة جراء تفجير منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، في يوليو الماضي، تم تطهيرها تمامًا من حطام الانفجار، وهي الآن محاطة بسياج أمني. إلى ذلك، خلص تقييم المعهد إلى أن الموقع الجديد سيكون أفضل حماية لأغراض التخصيب، ويتمركز تحت الجبل الكبير حيث اعتمدت الأنفاق كهياكل أمنية إضافية، بالإضافة إلى تزويدها بمصدات للانفجار.

يشار إلى أن إيران دأبت خلال الأيام الماضية، وبعد بدئها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو قرب طهران، بالتلويح بتعليق البروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، ووقف عمليات التفتيش الطوعية إذا ما لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير المقبل، ما يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش.

وخلال العام الماضي، تعرضت العديد من المنشآت النووية الايرانية الى قصف عنيف.

وقال خبراء، إن اسرائيل استطاعت عبر قصف جوي مركز أن تعطل البرنامج النووي الإيراني. ولفتوا أن نسف منشأة نطنز النووية واغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة كان رسالة إسرائيلية الى إيران انها لم تسمح لهذا الكيان الإرهابي بامتلاك أسلحة نووية.

ووفق لتقديرات فإن العقوبات الأمريكية على إيران الفترة الماضية أوقفت برامج التدريب والتخصيب في منشآت إيران رغم "البروبجندا" الإيرانية الكاذبة في ذلك.

أ.ي