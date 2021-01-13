سجل أسود في العمليات القذرة.. بعد الإرهابي فالح الفياض.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "أبو فدك"

خبراء: إدارة ترامب تقيد حركة الحشد الإجرامي.. وساعات تصنيف الحشد إرهابيًا



فيما يؤكد من جديد، أن إدارة الرئيس ترامب جادة تماما، في تقييد قادة إيران الإرهابيين ورؤوس الميليشيات في العراق. وبما يؤكد أن كل يوم من عمر إدارة الرئيس ترامب كان يمثل ذهبًا بسبب قوة القرارات والإجراءات الصادرة عنها.

جاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات جديدة على 16 كيانا اقتصاديا تابعا للمرشد خامنئي، وثلاث شخصيات إرهابية تابعين لطهران، وينفذون مخططاتها في العراق ومنهم الإرهابي "أبو فدك" خليفة الإرهابي الراحل أبو مهدي المهندس. لتؤكد بلا مواربة الإصرار على تقييد الحشد الإجرامي.

وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا. وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد خامنئي.



وعلق وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن أستان قدس رضوي ومعهد بركات للمعرفة من بين المؤسسات المدرجة في هذه القائمة.

كما تضم قائمة عقوبات إیران الارهابي أبو فدك المحمداوي، الذي يعرف بـ"الخال"، وهو رئيس اركان قوات الحشد الشعبي الإرهابي، وخليفة أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت امريكا رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي فالح الفياض على قائمة عقوباتها قبل نحو أسبوع.



في نفس السياق، كان وزير الخارجية، مايك بومبيو أعلن أمس في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأميركية. وأشار بومبيو إلى أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا.

وشدد بومبيو، أن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة الارهابي، في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

وأن إيران سمحت لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي، بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وقال مراقبون، إنه فيما يخص العراق، فإن فرض عقوبات على الإرهابي أبو فدك، رئيس أركان الحشد الإجرامي يؤكد ان القرار المرتقب تصنيف هذه الهيئة إرهابية.

استنادا إلى عملياتها في العراق واستمرار إطلاق الصواريخ واغتيال المتظاهرين وقنص النشطاء.

وهى مرحلة جديدة في حق حشد إيران صاحب السجل الأسود في العمليات القذرة.

ا.ي