77 قتيلاً وجريحاً بغارات إسرائيلية ضد مرتزقة إيران.. ونشطاء: إيران تشرب من نفس الكأس بعدما دمرت العراق

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران بعدما تسببت في تدمير العراق وسوريا ولبنان واليمن عبر ميليشياتها ومرتزقتها جاء الدور عليها لتشرب من نفس الكأس على يد إسرائيل.

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد قتلى وجرحى غارات إسرائيلية على قوات النظام السوري وميليشيات موالية لإيران إلى 77 شخصاً.

وأشار المرصد في بيان إلى "ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الإسرائيلي على محافظة دير الزور، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، إلى ما لا يقل عن 40 قتيلاً و37 جريحاً".

وأوضح أن "القتلى هم 9 من قوات النظام والبقية -أي 31- من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا وأصيبوا جميعاً في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء فاطميون، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال".

وأضاف المرصد، أن "إسرائيل استهدفت بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومواقع أخرى في أطراف المدينة، أسفرت عن تدمير مستودعات ومواقع، بالإضافة إلى مقتل 16 شخص، هم 9 من قوات النظام والبقية من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية".

وتابع، "كما استهدفت إسرائيل بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة لخسائر مادية كبيرة".

كما أفاد "باستهداف تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين بضربتين اثنتين، ما أدى إلى مقتل 13 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية أيضاً".

وسخر النشطاء من نظام الملالي الإيراني، مؤكدين أنه سيرد بقصف الشعب السوري وميليشيات العراق ستقوم بعمليات إرهابية ضد الشعب العراقي.

وأشار نشطاء إلى أن إيران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وهي سمفونية سمعناها ومللناها، هذه الأنظمة لا تقوى إلا على الشعوب العزل، أما عندما يصل الأمر الى إسرائيل فأمر آخر.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في غارات إسرائيل على مرتزقة إيران في سوريا بالقرب من حدود العراق:

وقال حساب، "@fjC7H5vYMXxrQxL"، " إيران تستحق لأن دمرت العراق وسوريا ولبنان واليمن وكانت تتجه نحو دول الخليج".



وأضاف، حساب، " @Glomorous22"، " ما يقارب 50 موقع إيراني في سوريا تم قصفهم من إسرائيل والعشرات بين قتيل وجريح ..وإيران تستعرض في مياه الخليج بمناورات عسكرية".



وتابع حساب، "@V9x6NfuhrhEL2VV"، " سوف ترد إيران وبشار بضرب وقصف شعب سوريا".



وذكر حساب، "@Assaflebanon1"، "غارات إسرائيلية مكثفة على مواقع إيرانية وسورية في البوكمال والميادين... طبعاً قوى قهر الشعوب الممانعة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، سمفونية سمعناها ومللناها.. هذه الأنظمة لا تقوى إلا على الشعوب العزل.. أما عندما يصل الأمر الى إسرائيل فأمر آخر.. غبي من لا زال يصدقهم".





