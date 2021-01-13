قوات القمع تسحل شابا من داخل مدرسة بالناصرية.. ونشطاء: ليس هناك حكومة فالعراق بيد الميليشيات المجرمة

سادت حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد واقعة، قيام رجالاً ملثمين يرتدون زي قوات مكافحة الشغب وهم يضربون طالبًا ثم يقتادونه سحلاً إلى الخارج تحت أنظار الطلبة وإدارة المدرسة.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر قوات أمنية وهي تقوم بسحب شاب والاعتداء عليه داخل مبنى يعتقد أنه مدرسة، في وقت يظهر في الفيديو طلاب يحملون حقائب مدرسية على الظهر.

وقال نشطاء، إن ذلك الاعتداء بالضرب بالهروات وسحلاً إلى خارج مدرسته، مشاهد قاسية وثقت لحظة اقتحام الإعدادية المركزية واقتياد شاب على يد قوة ترتدي زيًا عسكريًا رسميًا.

وأدانت نقابة المعلمين في ذي قار اقتحام قوات أمنية لمدرسة تابعة للمحافظة دون أمر قضائي، معتبرة أن هذا التصرف "سابقة خطيرة" و"انتهاك لقدسية الصروح التربوية".

وقالت نقابة المعلمين في ذي قار عبر بيان "إننا فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الشرطة بناية الإعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطير وسابقة يجب أن لا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية".

كما دعت خلية الأزمة في المحافظة إلى توجيه القوات الأمنية باحترام المدارس وعدم دخولها إلا بإذن رسمي، إضافة إلى احترام الكوادر التعليمية وتوفير الحماية الكاملة للطلبة.

ويأتي ذلك بعد أيام من الصدامات العنيفة بين متظاهرين وقوات أمنية في مدينة الناصرية الواقعة بمحافظة دي قار، حيث اندلعت التظاهرات مجددا في المدينة بعد "موجة اعتقالات" قامت بها القوات الأمنية مستهدفة ناشطين في تظاهرات المحافظة.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن عن مقتل شرطي وإصابة عشرات الأشخاص من المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون، الى جانب إنهاء فساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة فيما يغرق العراق في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها.

وقال نشطاء، إن نقابة المعلمين فرع ذي قار تستنكر حادث اقتحام قوات الدولة العميقة القمعية للمدرسة المركزية في الناصرية ودخولهم بدون اذن قضائي.

وأشاروا إلى أن النقابة لم تستنكر طريقة التعامل الوحشية مع طالب حدث وأعزل في مقاعد الدراسة، من سحل وضرب، هل سيكون الموضوع مقبول لو كان بإذن قضائي؟!.

وأشار نشطاء إلى أن هؤلاء ليسوا بجيش أو شرطة نظامية بل مجموعات من الميليشيات والقتلة والمجرمين التابعين للأحزاب اللا دينية، ليس هناك حكومة في العراق بل ميليشيات مجرمة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على واقعة سحل شاب داخل مدرسة بالناصرية من قبل القوات الأمنية:

وقال حساب، "@TTishreen"، " نقابة المعلمين هم مستهترين بالشعب".



وأضاف، حساب، "@y4ECiHQr1gNDKfX"، " ترى عضبان عليهم هذا الاستنكار لأن الإعلام والشارع ضل عليهم أما موضوع تقديم شكوى أمام مجلس القضاء الأعلى هذا حلم إبليس بالجنة كله كذب وتخدير وضحك على عقول العالم".



وتابع حساب، "@LwLghzGt8a2YoD0"، " ما حدث في إعدادية الناصرية ما هو إلا أسلوبا قذر ولا يمت للقانون والأخلاق بصله .أين الناقدين للمتظاهرين ؟ أين نقابة المعلمين ؟ أين أصحاب التغريدات الاسطورية ؟ أين حقوق الإنسان ؟".









