بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الانتخابات العراقية.. هل تكون أمل التغيير؟.. ونشطاء: لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة.. ونشطاء: أفشل كابينة وزارية عرفها الشعب العراقي منذ عام 2003 اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبلاسخارت.. ونشطاء: انتخابات والسلاح يقتل الشباب العراقي والفاسدين يشكلون الحكومة نواب: سنعلن البصرة إقليماً في حال عدم إنصافها بالموازنة.. ونشطاء: كلنا الشعب البصري نطالب بإقليم خاص للبصرة كنا: موازنة 2021 لا تتفق مع الورقة البيضاء.. ونشطاء: موازنة ملغومة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط مستشار خامنئي: سليماني أنشأ 22 كيانا ميليشياويا بالعراق و60 بسوريا.. ونشطاء: وكم أسس في اليمن ولبنان؟ تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 04:10 م

الانتخابات العراقية.. هل تكون أمل التغيير؟.. ونشطاء: لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق

الانتخابات

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تكون الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراءها في حريزان المقبل أمل في التغيير في الأفضل للعراق؟.

وقال نشطاء، لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق في الانتخابات القادمة، وإنما هي مسألة تذبذب رياضي رقمي في عدد المقاعد فقط.

وأشار نشطاء، إلى أن العملية السياسية بنظامها وشخوصها فرضت على العراق بقوة السلاح والعدوان المباشر ولا يمكن تغييرها بالكلام والتمنيات المشاركة في الانتخابات تعني دعما للمتسلطين وإضفاء الشرعية على أفعالهم ليس إلا وعندها ستكون الحصيلة في النهاية ترسيخا لسيطرتهم ومزيدا من البؤس للشعب وإمعانا في هدم الوطن.

من جانبه، أكد عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في يونيو القادم أعلنت أحزاب سياسية رفضها للإشراف الدولي على عمليات الاقتراع زاعمة أن إشراف المنظمة الدولية على العملية الانتخابية يثلم السيادة العراقية.

وبين مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن مجلس الأمن يدرس حاليا إيجاد الاليات المناسبة لتحقيق إشراف أممي شفاف على الانتخابات العراقية المقبلة.

وأشار الهنداوي إلى أن عددا كبيرا من دول العالم قدمت مشاريع متكاملة لتحقيق رقابة آمنة على الانتخابات لمنع عمليات التزوير وابعاد صناديق الاقتراع عن ضغوطات المال السياسي والسلاح المنفلت.

وأوضح أن على الحكومة العراقية تحقيق موازنة دقيقة بين الحفاظ على السيادة الوطنية من جهة واشراك المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات وحمايتها من التزوير واعادة الثقة للمواطن العراقي بالعملية الديمقراطية التي طالتها عمليات تلاعب كبيرة خلال الدورات الانتخابية الماضية.

وتتوقع مصادر سياسية، أن الكاظمي سيدخل في صراع مع الأحزاب المدعومة من إيران التي من المتوقع ان تمنى بخسائر فادحة في الانتخابات إذا جرت بشفافية واشراف دولي وانها ستقاوم اي وجود لفرق رقابية اممية أو من دول العالم بزعم انتهاك السيادة الدولية.

ويرى المراقبون، أن الكاظمي مصر على اشراك المنظمات الدولية لتحقيق نتائج واقعية للانتخابات القادمة.

وشددت الرئاسات الثلاث، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية.

وتضمن الانتخابات التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

وأكد المقاطعون للانتخابات، أنه سوف تكون تجديد عقد مع الفساد، وتجديد ثقة في الموالين لإيران، وقفزة جديدة غير شرعية على السلطة في بغداد.

وأضافوا أن مطالب مفهوم الإصلاح السياسي ومطالب الثورة غير محققة لذلك سنرفض الانتخابات.

وأشاروا إلى أن عدم توحد أصحاب الكيانات مع الثوار دليل على قبولهم بالانتخابات ورفضهم لتغيير النظام.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق:

وقال حساب، "@AyeshJasem"، " لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق في الانتخابات القادمة، وإنما هي مسألة تذبذب رياضي رقمي في عدد المقاعد فقط".


وأضاف، حساب، "@mohamma42044476"، " العملية السياسية بنظامها وشخوصها فرضت على العراق بقوة السلاح والعدوان المباشر ولا يمكن تغييرها بالكلام والتمنيات المشاركة في الانتخابات تعني دعما للمتسلطين وإضفاء الشرعية على أفعالهم ليس إلا وعندها ستكون الحصيلة في النهاية ترسيخا لسيطرتهم ومزيدا من البؤس للشعب وامعانا في هدم الوطن".


وتابع حساب، "@alsanknawi"، " لا للانتخابات التي تجربها أحزاب إيران، نعم الانتخابات التي تجريها الأمم المتحدة، انتخابات أحزاب إيران مزورة ويتم شرعنة وجودهم بالسلطة، بينما انتخابات التي تجربها الأمم المتحدة ستطيح بأحزاب إيران وتعيد العراق لأهله".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
201212021_138839183_409394093734981_8075613531519309102_n

تقرير.. الغارات الإسرائيلية على مواقع الحرس الثوري الإرهابي في سوريا اعتمدت على معلومات استخباراتية امريكية 13 كانون الثاني 2021 03:47 م

متظاهرو تشرين

بلغ عددها 460 حزبا .. حرب تكسير عظام بين أحزاب "تشرين" و"الحرس القديم" للسيطرة على المشهد السياسي 13 كانون الثاني 2021 02:57 م

الكاظمي

حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة.. ونشطاء: أفشل كابينة وزارية عرفها الشعب العراقي منذ عام 2003 13 كانون الثاني 2021 01:34 م

الرئاسات

اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبلاسخارت.. ونشطاء: انتخابات والسلاح يقتل الشباب العراقي والفاسدين يشكلون الحكومة 13 كانون الثاني 2021 12:59 م

الصدر

الصدر يتحدث عن الفساد والانتخابات وبدائل الطاقة .. ونشطاء : أنت وميليشياتك سبب الأزمات 13 كانون الثاني 2021 12:27 م

الكاظمي وبرهم

بعد لقاء الرئاسات الثلاث.. الانتخابات العراقية تدخل مرحلة الجد ورقابة دولية وإجراءات صارمة لمنع التزوير 13 كانون الثاني 2021 03:32 ص

بايدن وبيلوسي

مؤامرة اليسار لتقسيم الولايات المتحدة.. بايدن وبيلوسي يقودان خطة عزل الرئيس ترامب وتفعيل أحقادهما 13 كانون الثاني 2021 02:41 ص

خامنئي

فشل وجهل وفقر ونكبة وإرهاب.. ويطالبون بـ"ولاية الفقيه"؟!.. عصابات إيران تترنح في العراق 12 كانون الثاني 2021 10:42 م

التعليقات