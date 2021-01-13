الانتخابات العراقية.. هل تكون أمل التغيير؟.. ونشطاء: لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تكون الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراءها في حريزان المقبل أمل في التغيير في الأفضل للعراق؟.

وقال نشطاء، لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق في الانتخابات القادمة، وإنما هي مسألة تذبذب رياضي رقمي في عدد المقاعد فقط.

وأشار نشطاء، إلى أن العملية السياسية بنظامها وشخوصها فرضت على العراق بقوة السلاح والعدوان المباشر ولا يمكن تغييرها بالكلام والتمنيات المشاركة في الانتخابات تعني دعما للمتسلطين وإضفاء الشرعية على أفعالهم ليس إلا وعندها ستكون الحصيلة في النهاية ترسيخا لسيطرتهم ومزيدا من البؤس للشعب وإمعانا في هدم الوطن.

من جانبه، أكد عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في يونيو القادم أعلنت أحزاب سياسية رفضها للإشراف الدولي على عمليات الاقتراع زاعمة أن إشراف المنظمة الدولية على العملية الانتخابية يثلم السيادة العراقية.

وبين مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن مجلس الأمن يدرس حاليا إيجاد الاليات المناسبة لتحقيق إشراف أممي شفاف على الانتخابات العراقية المقبلة.

وأشار الهنداوي إلى أن عددا كبيرا من دول العالم قدمت مشاريع متكاملة لتحقيق رقابة آمنة على الانتخابات لمنع عمليات التزوير وابعاد صناديق الاقتراع عن ضغوطات المال السياسي والسلاح المنفلت.

وأوضح أن على الحكومة العراقية تحقيق موازنة دقيقة بين الحفاظ على السيادة الوطنية من جهة واشراك المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات وحمايتها من التزوير واعادة الثقة للمواطن العراقي بالعملية الديمقراطية التي طالتها عمليات تلاعب كبيرة خلال الدورات الانتخابية الماضية.

وتتوقع مصادر سياسية، أن الكاظمي سيدخل في صراع مع الأحزاب المدعومة من إيران التي من المتوقع ان تمنى بخسائر فادحة في الانتخابات إذا جرت بشفافية واشراف دولي وانها ستقاوم اي وجود لفرق رقابية اممية أو من دول العالم بزعم انتهاك السيادة الدولية.

ويرى المراقبون، أن الكاظمي مصر على اشراك المنظمات الدولية لتحقيق نتائج واقعية للانتخابات القادمة.

وشددت الرئاسات الثلاث، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية.

وتضمن الانتخابات التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

وأكد المقاطعون للانتخابات، أنه سوف تكون تجديد عقد مع الفساد، وتجديد ثقة في الموالين لإيران، وقفزة جديدة غير شرعية على السلطة في بغداد.

وأضافوا أن مطالب مفهوم الإصلاح السياسي ومطالب الثورة غير محققة لذلك سنرفض الانتخابات.

وأشاروا إلى أن عدم توحد أصحاب الكيانات مع الثوار دليل على قبولهم بالانتخابات ورفضهم لتغيير النظام.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق:

وقال حساب، "@AyeshJasem"، " لن تتغير قواعد اللعبة السياسية في العراق في الانتخابات القادمة، وإنما هي مسألة تذبذب رياضي رقمي في عدد المقاعد فقط".



وأضاف، حساب، "@mohamma42044476"، " العملية السياسية بنظامها وشخوصها فرضت على العراق بقوة السلاح والعدوان المباشر ولا يمكن تغييرها بالكلام والتمنيات المشاركة في الانتخابات تعني دعما للمتسلطين وإضفاء الشرعية على أفعالهم ليس إلا وعندها ستكون الحصيلة في النهاية ترسيخا لسيطرتهم ومزيدا من البؤس للشعب وامعانا في هدم الوطن".



وتابع حساب، "@alsanknawi"، " لا للانتخابات التي تجربها أحزاب إيران، نعم الانتخابات التي تجريها الأمم المتحدة، انتخابات أحزاب إيران مزورة ويتم شرعنة وجودهم بالسلطة، بينما انتخابات التي تجربها الأمم المتحدة ستطيح بأحزاب إيران وتعيد العراق لأهله".

