تقرير.. الغارات الإسرائيلية على مواقع الحرس الثوري الإرهابي في سوريا اعتمدت على معلومات استخباراتية امريكية

قال مسؤول في الاستخبارات الامريكية ان اسرائيل هاجمت الليلة الماضية اهدافا ايرانية في سوريا بالاستعانة بمعلومات استخباراتية تم تمريرها لها من الولايات المتحد.

واضاف المسؤول لوكالة اسوشيتد برس، ان الهجمات استهدفت مخازن اسلحة ايرانية، وان هذه المخازن كانت بمثابة قناة لنقل المكونات المطلوبة للبرنامج النووي الايراني.



واضاف المسؤول ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو تحدث عن الهجوم المذكور مع رئيس الموساد يوسي كوهين امس، وذلك خلال لقائهم العلني في "كافي ميلانو" المشهور في واشنطن امس. حيث يقوم كوهين بزيارة عمل الى واشنطن والتي وصلها قبل أكثر من اسبوع، والهدف العلني للزيارة هو وداع الادارة المنتهية ولايتها وتجهيز الارضية للاتصالات المستقبلية مع الطواقم الجديدة.



واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم ان 23 قتلوا واصيب 28 اخرين في الهجوم، في حين نقلت الميادين عن مسؤول امني عراقي ان المواقع التي تمت مهاجمتها امس تم اخلاؤها من سكانها قبل الهجوم وان الضرر كان فقط على الممتلكات.



وبحسب ما أوردت المصادر السورية، استهدفت الغارات المنسوبة إلى إسرائيل موقعين، مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع العراق.



وافادت تقارير اجنبية ان اسرائيل على ما يبدو تضاعف نشاطها في سوريا بالفترة الاخيرة، والهجوم المنسوب الى اسرائيل اعلاه هو الرابع في غضون ثلاث اسابيع.