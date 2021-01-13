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الأربعاء, 13 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 03:08 م

تحطم مروحية عسكرية للجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا

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أعلن السودان، اليوم الأربعاء، سقوط مروحية عسكرية في منطقة حدودية مع إثيوبيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مروحية عسكرية تحطمت بعد إقلاعها من مطار ”ود زايد“ بولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.
وأضافت الوكالة أن ”طاقم المروحية حاول الهبوط مرة أخرى، إلا أنها ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران بها، فيما نجا الطاقم المكون من 3 أفراد“.
ولم يصدر الجيش السوداني أي بيان رسمي بشأن أسباب الحادث.
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