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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 02:57 م

بلغ عددها 460 حزبا .. حرب تكسير عظام بين أحزاب "تشرين" و"الحرس القديم" للسيطرة على المشهد السياسي

متظاهرو تشرين

 تسعى الأحزاب التى ، تأسست حديثًا إلى منافسة الأحزاب الكبيرة، على مقاعد مجلس النواب، خلال الانتخابات النيابية المنتظرة، فيما يشكك مختصون بقدرة تلك الأحزاب على مزاحمة ”الحرس القديم“ في المجلس النيابي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية، في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، حيث تستعد عدة أحزاب لخوض السباق البرلماني.


وكشفت إحصاءات رسمية غير نهائية، أن أكثر من 400 حزب وكيان سياسي، تقدمت بطلبات تسجيل لخوض الانتخابات المقبلة، تم منح 230 منها إجازة رسمية، تمكّنها من المشاركة في الاقتراع.
بديل ”المُجرب“
وجاء تأسيس بعض تلك الأحزاب، انطلاقًا من مبادئ الاحتجاجات الشعبية التي شهدها البلاد ، وتحديدًا ما يطلق عليه ”ثورة تشرين“ التي قادتها كوادر شبابية، وطلابية، فيما تأسست أحزاب أخرى كنوع من الظل للأحزاب القائمة في الوقت الحالي، في محاولة للمناورة أمام الجماهير.

ويقول القائمون على الأحزاب الجديدة، إن الهدف هو ”تغيير الواقع السياسي“، وإبعاد الأحزاب غير الديمقراطية، التي شوهت النظام، بسبب بعدها عن المعايير السليمة للأحزاب، وتحولها إلى ”دكاكين“ تمارس التجارة، وتستخدم نفوذها لتحقيق المكاسب المالية والسياسية.

ويرى حسين الغرابي، أحد مؤسسي حزب ”البيت الوطني“، وهو أحد الأحزاب التي انطلقت من رحم الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار، أن ”الحزب الجديد انطلق من أهداف ومبادئ حركة تشرين، التي تؤمن بالبلد الموحد، والسعي إلى بناء دولة ذات سيادة تامة، وبناء الديمقراطية الحقيقية، التي تنطلق من بناء الأحزاب بشكل صحيح“.


وقال الغرابي  في تصريحات له إن ”الأحزاب الحالية غير ديمقراطية، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذْ تحولت إلى دكاكين وبيوتات تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط“، مشيرًا إلى أن ”تلك الأحزاب تسيطر على العملية السياسية، ولديها المال والسلاح، وهي لا تريد إجراء انتخابات في أجواء سليمة“.


ولفت إلى أن ”تهيئة الأجواء الانتخابية شرط لمشاركتنا فيها وسنحقق نتائج إيجابية جيدة“.
المال السياسي 
ولا تمتلك الأحزاب التي تمثل التوجه الجديد، التنظيم ولا التمويل المطلوبين للفوز، في وقت تتميز الجماعات السياسية الممسكة بالسلطة، بالتنظيم وتمتلك أموالًا طائلة، وأعضاؤها مسؤولون متنفذون في أجهزة الدولة، ويستخدمون إمكانياتها لصالحهم، ما يرجح إمكانية بقائهم في أعلى هرم العملية السياسية.


وتأمل أوساط شعبية، مستاءة من تسلّط الأحزاب الحالية، التي تمترست بالعمل السياسي، وتمكنت من تكوين شبكة علاقات محلية وإقليمة، من إحداث تغيير جذري، والحصول على مقاعد نيابية بأعداد وازنة، تمكنها من فرض شروطها ورؤيتها، وتشريع القوانين اللازمة لتغير أوضاع البلاد.


ويقول الخبير في الشأن العراقي، و المسؤول لدى مؤسسة ”جالوب“ الدولية، منقذ داغر: إن ”الانتخابات لا تعتمد فقط على مدى مقبولية الحزب وشعبيته؛ بل أيضًا تعتمد على مدى تنظيمه وخبرته الانتخابية وأمواله وتحالفاته، أما الأحزاب الناشئة فهي غير معروفة إلا في نطاق الجماعات الناشطة، وهي غالبًا مقسّمة ومتنازعة وتتنافس على نفس الجمهور مما سيشتت أصواتها، مالم يحصل توحيد لجهود الجميع وتنظيمها فلن تفوز بشيء مهم“.
وأضاف داغر  أن ”الظروف ما زالت على حالها، وإنْ حصلت بعض التغييرات في قانون الانتخابات، لكن قانون الأحزاب لم يتغير، ولم يحصل ضبط للمال السياسي، والكتل الكبيرة ما زالت تتمتع بأرجحية، في التحالفات والمال، والمواقع الحكومية التي تمتلكها، فضلًا عن السلاح، ما يعني أن ظروف الانتخابات باقية كما هي، وإن حصل بعض التغيير فهو جزئي“.
حزب ”الثورة“ 
ولا يبدو أن هناك مستوى متقدمًا من التنسيق بين هذه الأحزاب، لكن نشطاء على صلة بالحراك يقولون إن العديد من الأحزاب الجديدة، التي تستند إلى احتجاجات أكتوبر تحاول تجنب منافسة بعضها ضمن الدائرة الواحدة.
ولا يمكن القول إن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في العراق مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2019، انتجت حزبًا أو حركة سياسية واضحة، لكنها أفرزت تيارًا شعبيًا لن يصوت للقوى التقليدية التي خرج ضدها من الأساس.

وقال المتحدث السابق، باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال في تغريدة، على ”تويتر“: إنه ”من دون حزبٍ واحد يجمع شتات انتفاضة تشرين ويحمل روحها وأهدافها ومن دون مشاركة كثيفة غير مسبوقة ومن دون إشراف دولي محكم، فالمقاطعة أولى وأجدى.. وإلا فإننا سنترحم على فضيحة انتخابات 2018 وتداعياتها الكارثية“.

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