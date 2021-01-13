حكومة الكاظمي تتخذ 5 قرارات جديدة.. ونشطاء: أفشل كابينة وزارية عرفها الشعب العراقي منذ عام 2003

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حكومة مصطفى الكاظمي، أفشل كابينة وزارية منذ ٢٠٠٣ عرفها الشعب العراقي، حيث تسير بالبلد من سيء إلى أسوأ.

وأشار نشطاء إلى أن قراراتك كلها يا كاظمي فاشلة وبدون معنى ما دام العراق يعيش في ظلام، حيث ما دامت نفس الأحزاب الفاسدة هي التي تحكم.

وعقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث عدد من القضايا، فضلا عن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذت خلالها خمسة قرارات جديدة.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج من موضوعات في جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات الآتية:

استمرار وزارة النفط بنقل المنتجات النفطية لصالح محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، على أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح شركات وزارة النفط المطلوب تمويلها من وزارة المالية.

كذلك إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على تخويل وزير الكهرباء، صلاحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط نقل (محطّة الرميلة الاستثمارية- محطّة ذي قار المركبة، ومحطّة الفاو 400 كي في، محطّة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية- محطة القرنة 400 كي في)، المثبت تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد.

كذلك، تصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الكمركية على الطرود البريدية، وأيضا عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.

كذلك الموافقة على تخويل وزير المالية علي علاوي، صلاحية التوقيع على اتفاق المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي بإشراف البنك الدولي، بمبلغ (12500000) دولار، فقط اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار، لتمويل مشروع تعزيز مؤسسات المراقبة والمساءلة في الإدارة المالية العامة.

وأشار النشطاء إلى 12 مليون دولار منحة أوروبية يخول بيها وزير المالية لتمويل تعزيز مؤسسات المراقبة في المالية، والعراق يمر بأزمة مالية كبيرة هذه الأموال الطائلة تهدر بدون تخطيط.

وأكد نشطاء، أن تثبيت عقود مفوضية الانتخابات وإنهاء معاناتهم الطويلة لسنوات وتثبيتهم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ولضمان شفافيتها ونزاهتها هو الحل الوحيد.

وأوضح نشطاء، أن حكومة الكاظمي تهين الدينار العراقي، والجواز العراقي خارج التصنيف العالمي والمواطن يقتل بالشوارع والحكومة تجتمع لقرارات تخرب البلد.

وأضاف، نشطاء، أنه جلسة تلو الأخرى ولجنة بعد لجنة وقرار بعد قرار وسفر بعد سفر، كل ذلك وماذا تغير بواقع الشعب العراقي في معيشته وخدماته وحقوقه؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات حكومة مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@s3ls4kGn9nbaPtn"، "أفشل كابينة وزارية منذ ٢٠٠٣ عرفها الشعب العراقي تجر البلد من سيء إلى أسوأ".



وأضاف، حساب، "@OfBabil"، "كلها قرارات فاشلة مثل أحزابكم لو بيكم حظ ما فرضتو ضريبة على الشعب".



وتابع حساب، "@Ahmedah03798895"، "قراراتك كلها فاشلة وبدون معنى ما دام البلد يعيش في ظلام يا كاظمي يا فاسد".





