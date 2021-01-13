اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبلاسخارت.. ونشطاء: انتخابات والسلاح يقتل الشباب العراقي والفاسدين يشكلون الحكومة

علق نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية جنينين بلاسخارت.

وتساءل النشطاء، عن أي انتخابات بالعراق تتحدثون والسلاح المنفلت يقتل الشباب العراقي الواعي والفاسدين وكبار الفاسدين هم يشكلون الحكومة العراقية.

وقد عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، للتباحث بملف الانتخابات المقبلة.

وشدد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب".



وجرى التأكيد على "أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت، وضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من أجل إنجاح تنظيم الانتخابات".

وأكّد الاجتماع على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، كما لا بدّ من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".

وأشار المجتمعون إلى "ضرورة ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم".

وأشار نشطاء، إلى أن ازدياد مشاكل العراق ونفوذ المليشيات الإيرانية والأحزاب وسطوة قادتها توسعت ونسبة الفقر والجوع وصل أعلى مراحله، فأين المنطق بالانتخابات؟ وبالنهاية الأحزاب باقية ونفس الوجوه تتكرر.

وأكد نشطاء، أن فرض مبالغ مالية على الترشيح في دوائر الانتخابات يعني الانتخابات ستكون لصالح الأحزاب القديمة الفاسدة وليس للوجوه الجديدة.

وأشاروا إلى أن الشعب العراقي يريد وجوه جديده في البرلمان ، فثورة تشرين قامت من أجل مجيئ حكومة وبرلمان من التيار المدني العلماني.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اجتماع الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية جنينين بلاسخارت:

وقال حساب، "@SiK0ux9xY9a1BpY"، "انتخابات بالعراق حرة ونزيهة والسلاح المنفلت يقتل بالشباب العراقي الواعي والفاسدين وكبار الفاسدين هم يشكلون الحكومة".



وأضاف، حساب، "@FarahAlQaisi5"، "أعطيني انجاز واحد قامت بيه الحكومة الانتقالية للعراق تستحق الشعب يصوت لها أو يشارك بالعملية الانتخابية، مشاكل العراق زادت ونفوذ المليشيات الإيرانية والأحزاب وسطوة قادتها توسعت ونسبة الفقر والجوع وصل أعلى مراحله فأين المنطق بالانتخابات وبالنهاية الأحزاب باقية ونفس الوجوه تتكرر".



وتابع حساب، "@guO51qR80A3BMuv"، "سيادة الرئيس...أي انتخابات تتكلمون عليها وأتم في واد والشعب في واد ثاني، ألم ترى ماذا فعل السلاح الولائي من قتل وخطف؟ ...للأسف العراق اصبح محافظة لجارة السوء إيران".