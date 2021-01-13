مفوضية الانتخابات تعلن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً

أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً.



وقالت المفوضية في بيان لها ، إنه "تم تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومتريا وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين".



وأكدت المفوضية "إجراء ما يقارب 65548 حالة تحديث للبيانات"، مشيرة الى أن "الفرق الجوالة حدثت بيانات 571 حالة في مخيمات النازحين".



وتابعت أنه "تم تسجيل ما يقارب 433 حزبا"، معتبرة أن "العملية الانتخابية ليست مرحلة واحدة بل عدة مراحل".