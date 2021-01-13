الصدر يتحدث عن الفساد والانتخابات وبدائل الطاقة .. ونشطاء : أنت وميليشياتك سبب الأزمات

حذر زعيم ميليشيا جيش المهدي وسرايا السلام مقتدى الصدر، الأربعاء، من مساعٍ لتأجيل الانتخابات المبكّرة، و جدد مطالبته بإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية، دعيا الحكومة إلى إيجاد بدائل عن الطاقة بعد "امتناع" إيران.



وقال الصدر في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الناطق الاعلامي لمكتبه حيدر الجابري خلال مؤتمر صحفي في النجف، "يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين و بغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما نطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم".



وأضاف أن "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معاً على إنجاح هذه الانتخابات".



وتابع: "كما ونجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى من كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمّن أراد الخوض فيها.



وجدد الصدر مطالبته "بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية كما أجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فيه إضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".



وفي سياق آخر، أكد الصدر أنه "يجب على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة إيران عن تصديرها لنا".



ورد نشطاء على كلوة الكاظمي بسخرية شديدة وأكد أحد الحسابات أن الفساد المستشري في أوصال المؤسسات العراقية أساسه الصدر والميليشيات المسلحة التابعة له من جيش المهدي لأصحاب القبعات الزرق وغيرها من الميليشيات التى تنضوي تحت إمرته وإمرة سيده في قم مؤكدا أن الصدر احد أزرع إيران لتدمير العراق

وقال ناشط آخر ان الصدر يسعي من حثه الدائم على المشاركة بكثافة في الانتخابات إلى ضمان الهيمنة على البرلمان وضمان منصب رئيس الوزراء كما أفصح هو وممثليه عن ذلك كثيرا وكذلك ضمان عدد أكبر من الوزارات وكل يغني على ليلاه

وعلى حساب آخر يقول أحد الناشطين إن الصدر يغرد ويلقي الكلمات جوفاء صماء لا تحمل أى آلية لحل المشاكل فمطالبته الكاظمي بالبحث عن بدائل للطاقة أمر بديهي لأكن من أين تأتي الطاقة في ظل التخندق الطائفي مع إيران