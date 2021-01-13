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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 11:25 ص

التخطيط: عدد سكان العراق تجاوز الـ 40 مليون نسمة

وزارة التخطيط
كشفت وزارة التخطيط، ، عن أن عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليونا و150 الف نسمة، موزعين بواقع 50،5 بالمئة للرجال و49،5 بالمئة للنساء.

 وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن «تحديد عدد سكان العراق، جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير الاحصائية العالمية»، مضيفا ان «نسبة النمو السنوية للسكان في العام 2020، بلغت 2.6 بالمئة». 

وبشأن الفئات العمرية للسكان، بين الهنداوي، أن «فئة النشطين اقتصاديا، وهم السكان في سن العمل من (15 - 64) سنة، كانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، اذ بلغت 56.5 بالمئة، من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر (صفر- 14 سنة) التي شكلت 40.4 بالمئة من مجموع سكان العراق، بينما كانت نسبة كبار السن (65 سنة) فما فوق، هي الأقل بين الفئات العمرية، اذ سجلت ما نسبته 3.1 بالمئة».
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