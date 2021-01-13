برلماني كردي: مليار دولار حجم الفساد والسرقات في معبر حدودي بالإقليم مع إيران

كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة التغيير علي حمه صالح، عن، امتلاكه الأدلة والوثائق التي تثبت عمليات الفساد الكبيرة في معبر باشماخ الحدودي مع ايران.

وقال حمه صالح ، إن “إدارة المعبر رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنه سيقوم بالمثول أمام القضاء في كردستان، بعد رفع الحصانة عليه من قبل برلمان الإقليم.

وأضاف أنه “يمتلك الأدلة الرسمية التي تثبت تورط شخصيات حزبية وحكومية بملفات فساد خطيرة تصل إلى قرابة مليار دولار في الفترة الممتدة منذ النصف الثاني من عام 2019، وحتى نهاية 2020”.

وأشار إلى أن “هذه الأرقام تمثل معبرا حدوديا واحداً داخل الإقليم، فيما ستكون الأرقام خيالية وبمليارات الدولار إذا ما احتسبنا السرقات والفساد في معابر إبراهيم الخليل وحاج عمران وغيرها.