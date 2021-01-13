لجنة نيابية: حكومة الكاظمي طلبت شراء سلع و خدمات بـ10أضعاف ما صرف في 2020

كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، عن طلب الحكومة مبالغ لشراء سلع وخدمات في موازنة 2021 عشرة اضعاف ماصرف في 2020 على الرغم من الاتفاق على تقليل الانفاق.

وقال عضو اللجنة حازم الخالدي انه “تم الاتفاق مع الحكومة قبل اعداد الموازنة على تقليل مبالغ شراء السلع والخدمات وتخفيضها عما صرف في 2020

واضاف ان “البرلمان تفاجأ من طلب الحكومة مبلغ 10 اضعاف ماصرف في 2020″، مشيرا الى ان “الاتفاق الفعلي لشراء السلع والخدمات في 2020 بلغ ترليونا و900 مليار دينار في وقت طلبت الحكومة لعام 2021 مايقرب من 19 ترليون دينار.