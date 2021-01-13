بيارق الخير النيابية : نرفض استقطاع رواتب الموظفين و المتقاعدين في الموازنة



اعلن رئيس تكتل بيارق الخير النيابي النائب محمد الخالدي، ان كتلته ترفض استقطاع اي مبالغ مالية من رواتب الموظفين او المتقاعدين في موازنة 2021 مؤكدا بان قرارها حاسم ولاتراجع عنه وسنضغط بهذا الاتجاه بالتنسيق مع بقية الكتل الاخرى”.



وقال الخالدي،ان” اغلب النواب مع قرار رفض استقطاع رواتب الموظفين باعتباره خطا احمر لكن اراء الكتل السياسية لاتزال تختلف في الاطروحات لكن في كل الاحوال ستكون الصورة واضحة ودقيقة في يوم التصويت من ناحية من سيدعم قرار الاستقطاع او يرفضه او يدفع باتجاه بدائل اخرى بعيدا عن المساس برواتب الموظفين باي حال من الاحوال”.