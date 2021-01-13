البرلمان يبقي جلسته مستمرة إلى اليوم الأربعاء لمناقشة بنود الموازنة

قررت رئاسة مجلس النواب إبقاء جلسة المجلس التي عقدت عصر امس مفتوحة إلى اليوم الأربعاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ، إن "مجلس النواب يبقي جلسته مستمرة الى يوم اليوم الاربعاء الساعة الثالثة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١