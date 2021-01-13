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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 10:40 ص

نائب ينتقد الموكب الكبير لحماية قائد الشرطة الاتحادية

جواد الموسوي
انتقد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي ، موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية والمؤلف من ست سيارات دفع رباعي  ، متسائلا عن عدد سيارات موكب حماية وزير الداخلية ،  اذا كان قائد الشرطة عدد سيارات حمايته بهذا الحجم .

وقال الموسوي  ، في بيان صحفي  ، ان " تعليمات الموازنة النافذة التي شرعت من قبل مجلس النواب اشترطت ان يتكون موكب حماية الوزير من ثلاث سيارات لا غير فضلا عن اثنين فقط لوكلاء الوزراء".

واضاف ان " تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية يجب ان يكون على اتم وجه ، وان خرقت هذه السلطة القوانين فليس من العدالة فرضها على المواطن وانزال العقوبات ضده اذا خرق ابسط القوانين.
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