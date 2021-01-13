نائب ينتقد الموكب الكبير لحماية قائد الشرطة الاتحادية

انتقد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي ، موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية والمؤلف من ست سيارات دفع رباعي ، متسائلا عن عدد سيارات موكب حماية وزير الداخلية ، اذا كان قائد الشرطة عدد سيارات حمايته بهذا الحجم .



وقال الموسوي ، في بيان صحفي ، ان " تعليمات الموازنة النافذة التي شرعت من قبل مجلس النواب اشترطت ان يتكون موكب حماية الوزير من ثلاث سيارات لا غير فضلا عن اثنين فقط لوكلاء الوزراء".



واضاف ان " تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية يجب ان يكون على اتم وجه ، وان خرقت هذه السلطة القوانين فليس من العدالة فرضها على المواطن وانزال العقوبات ضده اذا خرق ابسط القوانين.