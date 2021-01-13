مالية البرلمان: جميع النواب يرفضون قطع رواتب الموظفين وسيتم تعديل 18 فقرة

أكدت عضو لجنة المالية النيابية محاسن حمدون وجود اجماع نيابي على رفض اي استقطاع او فرض ضريبة على رواتب الموظفين، مبينة ان اكثر من 18 فقرة في الموازنة سيتم تعديلها.

وقالت حمدون ان ” اللجنة المالية النيابية رفضت وبشكل قطعي التصويت على استقطاع رواتب الموظفين او فرض الدخل بسبب ارتفاع اسعار الدولار من قبل الحكومة وهو ايضا راي الاغلبية النيابية”.



واضافت حمدون ان “اكثر من 18 فقرة في الموازنة سيتم رفضها او تعديلها بشكل كبير لوجود خلل فيها من قبل الحكومة”.

واشارت الى ان “البنك المركزي رفض طلبنا بشان النظر برفع سعر الدينار واكد انه ماض بتلك الفقرة ما يستلزم اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف الضغط على المواطن والموظفين”.