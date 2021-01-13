بومبيو : نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.



وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة



وكشف وزير الخارجية الأميركي عن أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشددا أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران



وقال بومبيو إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس/آب 2020.



وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال "وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركزجديد: إنه إيران



وأكد أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، مشيرا إلى أنه "حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة.





وقال بومبيو إن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، كما منح شبكة إرهابية مثل القاعدة مركزا للعمليات..



ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين في إيران.