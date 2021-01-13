بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
نواب: سنعلن البصرة إقليماً في حال عدم إنصافها بالموازنة.. ونشطاء: كلنا الشعب البصري نطالب بإقليم خاص للبصرة كنا: موازنة 2021 لا تتفق مع الورقة البيضاء.. ونشطاء: موازنة ملغومة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط مستشار خامنئي: سليماني أنشأ 22 كيانا ميليشياويا بالعراق و60 بسوريا.. ونشطاء: وكم أسس في اليمن ولبنان؟ تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 10:35 ص

بومبيو : نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر

بومبيو
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة

وكشف وزير الخارجية الأميركي عن أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشددا أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران

وقال بومبيو إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس/آب 2020.

وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال "وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركزجديد: إنه إيران

وأكد أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، مشيرا إلى أنه "حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة.


وقال بومبيو إن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، كما منح شبكة إرهابية مثل القاعدة مركزا للعمليات..

ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين في إيران.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير الجاري 12 كانون الثاني 2021 12:50 م

القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي 12 كانون الثاني 2021 12:27 م

أبو الغيط

أبو الغيط يرحب بقرارات القمة الخليجية الاخيرة 10 كانون الثاني 2021 10:17 ص

طائرات نووية

أمريكا ترسل قاذفتي B-52 ذات القدرة النووية في مهمة جديدة لردع إيران 08 كانون الثاني 2021 08:10 ص

الدولار

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع على ارتفاع كبير 07 كانون الثاني 2021 02:19 م

الالوسي

الألوسي معلقا على مذكرة القبض بحق ترامب: قرار غير عراقي 07 كانون الثاني 2021 02:15 م

الكونجرس

"الكونغرس" يصادق على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وسط احتجاجات أنصار ترامب 07 كانون الثاني 2021 02:02 م

0edf5652-6a76-4a03-956c-18b76fbcd9c4

الجيش الأمريكي يواصل انتشاره أمام الكونغرس 07 كانون الثاني 2021 01:33 م

التعليقات