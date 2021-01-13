اجتماع الرئاسات والمفوضية وبلاسخارت يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وتأمين المشاركة الشعبية الواسعة

أكد اجتماع الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات وممثلة البعثة الاممية جينين بلاسخارت عقد مساء امس اهمية اتخاذ اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، وتأمين المشاركة الشعبية الواسعة.



وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة باجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين وتعكس ارادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الارادة الشعبية وايمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب..



وجرى التأكيد حسب بيان رئاسي على اهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في اقرب وقت، وضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والاجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من اجل انجاح تنظيم الانتخابات.



واكد المجتمعون ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، وان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، وتتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الامم المتحدة.



كما شددوا على ضرورة ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع ابناء الشعب العراقي بكل اطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والادارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم.