بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
نواب: سنعلن البصرة إقليماً في حال عدم إنصافها بالموازنة.. ونشطاء: كلنا الشعب البصري نطالب بإقليم خاص للبصرة كنا: موازنة 2021 لا تتفق مع الورقة البيضاء.. ونشطاء: موازنة ملغومة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط مستشار خامنئي: سليماني أنشأ 22 كيانا ميليشياويا بالعراق و60 بسوريا.. ونشطاء: وكم أسس في اليمن ولبنان؟ تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 كانون الثاني 2021 03:32 ص

بعد لقاء الرئاسات الثلاث.. الانتخابات العراقية تدخل مرحلة الجد ورقابة دولية وإجراءات صارمة لمنع التزوير

الكاظمي وبرهم
مراقبون: الإشراف الدولي يغلق كل منافذ التزوير الإيراني وهناك توقعات بدحر عصابات إيران

قال خبراء، إن الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث في العراق، خطوة هامة نحو جدية الانتخابات العراقية المبكرة القادمة.
 ولفتوا ان أهم ما خرج به الاجتماع هو الاتفاق على رقابة دولية واجراءات صارمة خلال الانتخابات لضمان نزاهتها وعدم التزوير. وشددوا ان ذلك مكسب كبير للعراق.
 لأنه في حال ضمان سلامة هذه الاجراءات وقوتها فإن عصابات إيران سيتم طردها من مجلس النواب.
وكان قد خلص اجتماع ضم رئاسات العراق، مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، إلى إجراءات "صارمة" ومراقبة دولية "جدية" بانتظار الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
واكد بيان لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شارك فيه رؤساء الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، والحكومة مصطفى الكاظمي، والقضاء الأعلى فائق زيدان، إضافة إلى مسؤولي مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت.
وأكد المجتمعون، أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في اقرب وقت. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءا من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً الى اعلان النتائج، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
في نفس السياق، اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث، على حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، فيما أكدت على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد.
وجاء في بيان رسمي صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى، في قصر بغداد، نؤكد ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي.
مؤكداً على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.
وشدد البيان على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير.
وشددت على أن تكون العلمية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكوين المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة.
وأشارت إلى ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".
ياتي هذا فيما قرر، مجلس الوزراء، اعتبار بطاقة الناخب البايومترية مستمسكاً رسمياً معتمداً لدى دوائر الدولة، فيما منح الموظفين 60 يوماً لتحديث بطاقاتهم الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، مشيراً إلى أن المجلس قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية.
ودعا نظام الموظفين للإسراع بتحديث بياناتهم البايومتري، مؤكداً أن الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات.
وقال خبراء، ان اتفاق اليوم هو الخطوة الجادة الاولى نحو الانتخابات المبكرة، كما ان هناك تحرك لفرض الأمن وللتصدي للتزوير خلال هذه الانتخابات.
ا.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بايدن وبيلوسي

مؤامرة اليسار لتقسيم الولايات المتحدة.. بايدن وبيلوسي يقودان خطة عزل الرئيس ترامب وتفعيل أحقادهما 13 كانون الثاني 2021 02:41 ص

خامنئي

فشل وجهل وفقر ونكبة وإرهاب.. ويطالبون بـ"ولاية الفقيه"؟!.. عصابات إيران تترنح في العراق 12 كانون الثاني 2021 10:42 م

ايران والنفط

الهروب من وقع الكارثة.. 100 شركة كبرى تسحب استثماراتها من إيران 12 كانون الثاني 2021 09:38 م

بن لادن وخامنئي

نواب الظواهري في إيران التي شاركت في هجمات 11 سبتمبر.. بومبيو يفضح علاقات طهران والقاعدة 12 كانون الثاني 2021 08:59 م

إقليم البصرة

نواب: سنعلن البصرة إقليماً في حال عدم إنصافها بالموازنة.. ونشطاء: كلنا الشعب البصري نطالب بإقليم خاص للبصرة 12 كانون الثاني 2021 07:48 م

موازنة

خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط 12 كانون الثاني 2021 05:33 م

القاعدة وإيران

الخارجية الأمريكية تكشف فضائح تورط نظام الملالي مع تنظيم القاعدة الإرهابي 12 كانون الثاني 2021 05:17 م

الاستقطاعات

الحكومة والبرلمان يتحدان على سحق العراقيين..رفض النواب لاستقطاعات الرواتب "مؤقت".. والاعتراض يحمل موافقة ضمنية 12 كانون الثاني 2021 04:07 م

التعليقات