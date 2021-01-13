مؤامرة اليسار لتقسيم الولايات المتحدة.. بايدن وبيلوسي يقودان خطة عزل الرئيس ترامب وتفعيل أحقادهما

ترامب: لست قلقًا على الإطلاق والخطر على الولايات المتحدة



بالرغم من الاستنكار الشديد، من جانب الرئيس ترامب لعملية اقتحام الكونجرس الأمريكي، وبيان تفاصيل عدة بأنها كانت مدبرة لتوريط إدارة ترامب ومسبقة على خطابه.

إلا أن بيلوسي وبايدن يقودان حملة مسمومة لتقسيم الولايات المتحدة وعزل ترامب، قبيل أقل من 10 أيام على انتهاء ولايته.

وقال الرئيس ترامب، إنه ليس قلقا من هذه الإجراءات لكن هذا سيقود الولايات المتحدة للتقسيم.



وأعلن الرئيس ترامب، أن الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا.

وقال خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك، نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي. كما أضاف: نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب.

وذكر أنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته، إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدماً في تشريع للضغط على مايك بنس، نائب الرئيس، من أجل تفعيل ذلك التعديل.

وأوضح أن التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي". ولفت إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود.

من جهة أخرى، قال ترمب إن إدارة جو بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم. وأكد أن هناك خلافات كبيرة في بلدنا لكن يجب أن نتفق على حماية الحدود والقانون.



من جانبه، وفي مؤتمر صحافي حول أحداث الكونغرس، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه، كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونغرس"، موضحاً أنه ما زلنا نحقق بالجهة التي وضعت قنابل خلال اقتحام الكونغرس.

وذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" في واشنطن أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام الكونغرس.

كما قال ستيفن دانتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، لوسائل الإعلام إن "إف.بي.آي" تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

إلى ذلك أعلن القائم بأعمال المدعي العام مايكل شيروين أنه صدرت بالفعل لوائح اتهام في 70 قضية وأنه يتوقع أن يزيد العدد إلى المئات.

بدورها شددت وزارة العدل على أنها لن تتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونغرس.

يشار إلى أنه مع تفاعل تداعيات اقتحام الكونغرس، الذي فتح باب المساءلة على مصراعيه بوجه ترمب، يبدو أن الأخير بدأ يستشعر شيئاً من الذنب.

وفي حين رفض البيت الأبيض التعليق على تلك المسألة، نقلت المصادر عن بعض الجمهوريين قولهم، أن ترمب يقر بتحمله جزءاً من المسؤولية.

من جانبه أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعراب بايدن خلال الساعات الأخيرة، أن عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس.

يشار إلى أنه بعد مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات من المجمع الانتخابي، وبالتالي إعلانه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، قطع ترمب الشك باليقين، مؤكداً على سلمية انتقال السلطة في البلاد.

ورأى أن تسليم السلطة لبايدن يشكل بداية كفاح فريقه وأنصاره لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، إلا أنه اعتبر أن تلك الخطوة ستنهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال مراقبون، إن تأجيج عملية عزل الرئيس ترامب رغم أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة، بعد تصديق الكونجرس مؤامرة فجة يقوم بها اليسار والإرهابيين الداعمين لهم وستؤدي إلى شرخ كبير وهائل في الولايات المتحدة وهذه أول نكبات بايدن وحكمه.

أ.ي