فشل وجهل وفقر ونكبة وإرهاب.. ويطالبون بـ"ولاية الفقيه"؟!.. عصابات إيران تترنح في العراق

مراقبون: 80 مليون إيراني يثورون ضد ولاية السفيه في طهران وعصاباتها المسلحة تطالب بتطبيقها في بغداد



لايمكن لأي عاقل في العالم، أن يتحول إلى النموذج الايراني، أو أن يرى في معقل الإرهاب العالمي مثلا يحتذى؟!

لكن عصابات إيران وأنصارها، يرون غير ذلك وغير ما يراه أكثر من 80 مليون إيراني، جحدوا تماما بنظام الملالي الذي يجسده خامنئي ويطلبون الخلاص، ويخرجون في مئات الاحتجاجات الشعبية الهادرة التي تنادي: يسقط حكم خامنئي الراعي للفقر والميليشيات والإرهاب.. لكن عند عصابات إيران المسلحة في العراق الوضع مختلف؟؟!

وعليه تحولت حملة أطلقها، أنصار الميليشيات الايرانية المسلحة في العراق، على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بـ"ولاية الفقيه"، الإجرامية إلى التنديد بالتوسع الإيراني، ودعمها للميليشيات لتنفيذ سياساتها.



وأطلق أتباع المجموعات المسلحة، وحسابات مقربة من الحشد الشعبي الارهابي، على موقع "تويتر" حملة مكثفة للمطالبة بولاية الفقيه، في العراق، فيما نشروا صورًا لخامنئي، وسط مطالبات باعتمادها في العراق!!

لكن تلك الحملة، وفق تقرير نشره موقع "إرم نيوز" تحولت إلى مناسبة للتذكير بجرائم إيران في العراق، خلال السنوات الماضية، وتدخلها الدائم في الشأن العراقي، عبر الفصائل المسلحة الموالية لها، واستغلال العامل الديني، لتعزيز نفوذها، في أوساط الشباب.

واعتبر مراقبون، أن الغرض من إطلاق مثل تلك الحملات، الرغبة في تهيئة الرأي العام في بغداد، ونشر أفكار "ولاية الفقيه" الإجرامية، إلى عامة المواطنين، والأوساط غير العلمية، ضمن سياسة التوسع ومد النفوذ.



وعلق الخبير رمضان البدران: إن إيران ومنذ سقوط النظام السابق في 2003، بدأت مساعي حثيثة لإحداث تغيير في العراق، عبر توفير الدعاة، من خلال المنابر المختلفة، ووسائل الإعلام، وشراء أصوات جماعات دينية، حيث حاولت نشر هذا الفكر المتطرف من خلال استضافة وجهاء المجتمع إلى إيران، ثم تكوين "مليشيات" تقوم بالترهيب وإخافة الناس، ثم نشر المليشيات في أروقة الدولة من خلال قانون الحشد المجرم.

وأضاف البدران، أن طهران تعتقد أن نظام الحكم في العراق يجب أن يتغير، ويُصبح العراق تابعًا للولي الفقيه، كما هو الحال فيها؟!

ولفت إلى أن تلك الدعوات غير غريبة، والغاية منها تهيئة المجتمع لتقبلها، ولذلك سنرى تصيعدًا من ذلك خلال الفترة المقبلة، عبر الوسائل الأخرى.

وتفاعل أنصار الفصائل المسلحة مع الهاشتاج، الداعي إلى إقامة ولاية فقيه في العراق، لكن نشطاء آخرين، انتقدوا إطلاق مثل تلك الدعوات، فيما نددوا بسياسة التوسع الإيرانية، عبر الأذرع المسلحة، مؤكدين أن العراق يعيشه في مختلف القوميات والمذاهب والأديان، ولا يمكن تقبل المجتمع مثل تلك الأفكار.

وقال مراقبون لـ"بغداد بوست"، إن أسوأ فكرة شيطانية شهدها العالم في العقود الماضية، هى فكرة ولاية السفيه – الفقيه- سابقا، وهى مؤدلجة للإرهاب والتطرف والعنف وتكوين العصابات المسلحة.

وشددوا على أن إعادة تكرارها في العراق من فترة لأخرى هدفها تمييع هويته الحضارية المدنية، وإدخاله صندوق الإرهاب الإيراني وحبسه فيه للأبد.

أ.ي