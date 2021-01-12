الهروب من وقع الكارثة.. 100 شركة كبرى تسحب استثماراتها من إيران

بومبيو: 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية



على مدى ال4 سنوات الماضية، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب، أن تصفع إيران الإرهابية. إن لم يكن بالقدرة على منع طهران من تصدير 2 مليون برميل يوميا من النفط. فمن خلال عقوبات قاسية على قادة الإرهاب الإيراني وهو ما أتى في النهاية بثماره. حيث قامت 100 شركة كبرى بسحب استثماراتها من طهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن 100 شركة كبرى، قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأميركية.

علاوة على أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا من النفط لتمويل الإرهاب.



في السياق نفسه، كان وزير الخارجية الأميركي، بومبيو قال إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

وأضاف بومبيو في مؤتمره الصحافي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وفي الخامس من الشهر الحالي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، حيث شملت العقوبات 12 من منتجي المعادن في إيران. كما تم فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات في 17 ديسمبر الماضي على 4 شركات، سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية: سنعاقب أي شخص يدعم أنشطة تصدير البتروكيماويات الإيرانية.

فيما شدد بومبيو، أن النفط والبتروكيماويات هما مصدرا الدخل الرئيسيان للنظام الإيراني لقمع الشعب وتعزيز أهدافه الخارجية الخبيثة، مستشهداً بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة فيتنامية ورئيسها التنفيذي.



على الجانب الآخر، وفي إطار الألم من وقع العقوبات الامريكية وتداعياتها على ايران، دعا مستشار المرشد خامنئي، علي أكبر ولايتي، إلى التخلي عن "آلية الزناد" التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران حال رغبت الولايات المتحدة في خوض مفاوضات جديدة.

وقال ولايتي، إذا أرادت أمريكا العودة إلى الاتفاق النووي، فإن لذلك شروط أهمها رفع العقوبات والتعهد بأن الحكومة الجديدة التي ستأتي بعدها سوف تلتزم بتعهدات الحكومة التي قبلها، وأن يتعهد بذلك الرئيس الأمريكي!!

وأضاف: "في حال إجراء مفاوضات جديدة، يجب التخلي عن آلية الزناد (التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران) كمبدأ غير منطقي"، مؤكدا أن طهران دولة مستقلة ولا شك أننا لن نقع تحت وطأة الإكراهات الأمريكية وغير الأمريكية!!

ويصف خبراء توالي تصريحات قادة إيران، حول ضرورة رفع العقوبات، هو الرغبة في الحصول على تعويضات من إدارة "المخبول" بايدن من جهة ووقف نزيف الخسائر من جهة ثانية.

وشددوا على أن إدارة الرئيس ترامب ستدخل التاريخ من أوسع ابوابه، باعتبارها الأكثر تصديا لإرهاب طهران وميليشياتها.

ا.ي