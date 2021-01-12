نواب الظواهري في إيران التي شاركت في هجمات 11 سبتمبر.. بومبيو يفضح علاقات طهران والقاعدة

مراقبون: علاقة طهران بتنظيم القاعدة الإرهابي يرجح ضربها بقوة خلال الساعات القادمة



لم تكن علاقة إيران الإرهابية، بتنظيم القاعدة شيئا مخفيا كما يعلم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، ويعلم العالم أجمع. لكن كشف بعض بواطن الأمور وأسرارها حول علاقة ايران بالتنظيم على مدى 40 عاما له أغراض عدة:-

في مقدمتها تنبيه إدارة "المخبول بايدن" أن علاقة طهران بالإرهاب علاقة وطيدة وموثقة وقد حاربت الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد أمن العالم. علاوة على ترجيحات من جانب خبراء عسكريون، أن الغرض هو كشف جبهة إيران وإرهابها قبيل تعرضها لضربة أمريكية قد تكون على الأرجح خلال الأيام القادمة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة الارهابي في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

إلى ذلك، أضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.



وكشف بومبيو، عن أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام، كان يعيش في إيران، مشددا أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت، في نوفمبر تشرين الثاني، إن القيادي بالقاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أميركيتين في إفريقيا عام 1998 قتلته اسرائيل العام الماضي.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن، إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس 2020. وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال وجود المصري داخل إيران، يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركزجديد: إنه إيران.

واضاف بومبو، أن نواب الارهابي، أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة.

وشدد بومبيو، إن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، كما منح شبكة إرهابية مثل القاعدة مركزا للعمليات.



ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران. وأعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين في إيران.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، توجه بومبيو، على تويتر حيث ذكر أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها في إيران.

وأضاف مغردا أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، مشددا على أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا.

يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الأميركية، عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات، تؤدي لتحديد موقع عبد الرحمن المغربي أحد قادة تنظيم القاعدة.

وشدد خبراء، أن من أبرز الدوافع للكشف عن المعلومات الاستخبارية، تعقيد مهمة "المخبول" بايدن ذلك أن إثبات تورط إيران في دعم تنظيم القاعدة يعقد من مهمته في حال قرر العودة إلى الاتفاق النووي المشبوه.

من جهة أخرى، فإن إثبات علاقة إيران بتنظيم القاعدة قد يفتح الباب أمام استخدام إدارة الرئيس ترامب، وإن في آخر أيامها، قانون تفويض استخدام القوة العسكرية المعروف اختصاراً بـ"إيه يو أم أف" (AUMF)، الذي مرره الكونغرس عام 2001.

ويسمح هذا القانون للرئيس باستخدام "القوة الضرورية والكافية ضد أي دول أو منظمات أو شخصيات يثبت تخطيطها أو سماحها أو تسهيلها تنفيذ هجمات إرهابية وقعت يوم 11 سبتمبر عام 2001.

ويرى مراقبون، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة تماما مع إيران الإرهابية ومن المرجح تعرضها للسحق.

ا.ي