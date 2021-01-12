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الثلاثاء, 12 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 05:33 م

خفض الدينار يلتهم مدخرات العراقيين.. ونشطاء: بهذا سرقوا أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى النفط

موازنة

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من تداعيات قرار حكومة مصطفى الكاظمي، بتخفيض قيمة الدينار صفعة قوية للقطاع الخاص والاقتصاد العراقي بشكل عام.

وأشار نشطاء إلى أن خفض الدينار أدّى بشكل تلقائي إلى تآكل مدخرات العراقيين في السوق المحلية، إذ سترتفع تكلفة تحويل المدخرات إلى العملة الأجنبية، ما يعني خسارة بالمدخرات بنسبة 24 بالمائة.

وأضافوا أنه في حال عدم مصاحبة خفض سعر العملة المحلية زيادة في الأجور، فإن المجتمع المحلي أمام انتقال قسري لفئات من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأقل حظاً، نتيجته زيادة نسب الفقر.

من جانبه، قال رئيس رابطة شركات الصرافة نصير الموسوي، إن قرار الحكومة المفاجئ بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار يمثل صفعة قوية للاقتصاد العراقي والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحل الأنجح والأكثر مقبولية حاليا للجمهور والحكومة تثبيت سعر الصرف لموازنة عام 2021 بسعر(1300) دينار للدولار الواحد.

وأضاف أن هذا السعر سيكون مقبول في الأسواق ولن يؤثر على حياة الموطن، إضافة إلى هذا ضغط نفقات الموازنة العامة للحدود القصوى لتجاوز الأزمة الحالية.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لن يبق ثابتا وفق ما تم وضعه في موازنة ٢٠٢١.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1470 ديناراً لبيع العملة الأجنبية إلى الجمهور، مقابل 1460 ديناراً سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف العاملة في البلاد.

قبيل تحرير أسعار الصرف جزئياً، كان الدولار يعادل في السوق المحلية 1182 ديناراً لكل دولار واحد.

وأكد مراقبون، أن العراق يعاني أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار، لسداد 5 مليارات دولار شهرياً، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وأشار خبراء اقتصاد، إلى أن قرار خفض سعر الدينار سيدفع باتجاه زيادة أسعار السلع المستوردة أو السلع المحلية الذي تدخل في إنتاجها مواد أولية مستوردة، ينتج عنه تحميل فروقات أسعار الصرف للمستهلك النهائي.

وأشار نشطاء إلى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار يرفع أسعار خدمة الإنترنت، القطاع الأكثر استخدامًا في العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خفض قيمة الدينار العراقي:

وقال حساب، "@F1Q7xfyYWTph9TI"، " بهذا سرقوا ربع أموال الشعب العراقي بالإضافة إلى الثروات من النفط وغيره".


وأضاف، حساب، "@2Il9CYnyFgGRzQn"، " الدينار العراقي.. يجب يعزز ويقوى ....في الأشهر القادمة ...لترسيخ قوى الديمقراطية".


وتابع حساب، "@MhmdGilan"، " العراق مستورد صاف لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. إذا انخفضت تدفقات الأموال وانخفضت قيمة الدينار، فستصبح السلع نادرة وسترتفع الأسعار. يمكن أن ينخفض الدينار في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء تخفيض قيمة العملة".

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