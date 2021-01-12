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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 04:07 م

الحكومة والبرلمان يتحدان على سحق العراقيين..رفض النواب لاستقطاعات الرواتب "مؤقت".. والاعتراض يحمل موافقة ضمنية

الاستقطاعات

لم يبد أعضاء مجلس النواب اعتراضا أو رفضا شديدا للاستقطاعات التي قد تطال رواتب الموظفين في مشروع موازنة 2021، منذ الكشف عن فقرات الموازنة، فيما تواصل اللجنة المالية مناقشتها بعد إتمام القراءة الأولى للمشروع، وإبداء المقترحات البرلمانية لإعفاء الرواتب من الاستقطاعات.

وهناك توجه واضح لدى اللجنة المالية يصب نحو الموافقة على الاستقطاعات ولكن عبر طريقة أخرى بعيدًا عن الموازنة
ورغم اللهجة المتصاعدة للبرلمانين الرافضة للاستقطاعات، إلا أن التصريحات المعترضة تتخللها بين الحين والآخر "موافقة ضمنية" على الاستقطاعات تتمثل بطرق مختلفة، إلا أن توجهًا واضحًا لدى اللجنة المالية يصب نحو الموافقة على الاستقطاعات ولكن عبر طريقة أخرى بعيدًا عن الموازنة.
ومن بين الاقتراحات التي تحمل موافقات ضمنية على الاستقطاعات، الحديث عن الموافقة على الاستقطاعات ولكن لدرجات معينة دون أخرى، حيث حصرت كتلة النهج الوطني اعتراضها حول ملف الاستقطاعات، على أن "تطال هذه الاستقطاعات رواتب الدرجة الاولى فا دون".
وقال عضو الكتلة حسين العقابي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "كتلة النهج الوطني وبعض الكتل سوف تقف بحزم وشدة لمنع استقطاع رواتب الموظفين من الدرجة الأولى فما دون".

ويبدو واضحًا على تصريحات اللجنة المالية النيابية الأخيرة، أن الاعتراض على الاستقطاعات، تصوب نحو فقرة معينة، وهو إدراج الاستقطاعات ضمن مشروع الموازنة، وإمكانية تطبيقها ضمن قانون الضرائب.
مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، اعتبر أن الحكومة وقعت في "خطأ قانوني" فيما يخص استقطاعات رواتب الموظفين.
وبيّن الصفار في تصريحات  له ، أن "الحكومة وبدلًا من التوجه إلى الهدر الموجود في جباية وتحصيل الإيرادات، ذهبت ووقعت في خطأ يتمثل في إدراج تغيير قانوني في سعر ضريبة الدخل ضمن مشروع الموازنة الذي يعد من القوانين (المؤقتة) التي تسري لمدة عام فقط، بينما القوانين الضريبية هي قوانين (دائمة) تسري بشكل عام لغاية تعديل القوانين وإلغائها".
وأشار إلى أنه "إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة، يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة على الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)".
ويتضح من تصريحات الصفار، تركيز الاعتراض على إدراج الاستقطاعات ضمن قانون الموازنة، وإمكانية الموافقة على هذه الاستقطاعات في حال جاءت ضمن مشروع تعديل لقانون الضرائب.
قال النائب حسن خلاطي إن المستوى الأول من الاستقطاعات سيتمثل بالموظف الذي يبلغ راتبه 750 ألف دينار سيتم استقطاع 25 ألف دينار من راتبه
وتؤيد هذا التوجه، تصريحات أدلى بها النائب حسن خلاطي، الذي أكد في تصريحات متلفزة  أن "المستوى الأول من الاستقطاعات سيتمثل بالموظف الذي يبلغ راتبه 750 ألف دينار سيتم استقطاع 25 ألف دينار من راتبه، والموظف الذي يبلغ راتبه مليون دينار سيتم استقطاع 50 ألف دينار من راتبه الكلي وهكذا صعودًا"، فيما أشار إلى أن "هذا الاستقطاع، كان من المفترض أن يجري وفق قانون الضرائب وليس عبر قانون الموازنة".

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