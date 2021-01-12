كنا: موازنة 2021 لا تتفق مع الورقة البيضاء.. ونشطاء: موازنة ملغومة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن موازنة 2021 في العراق ملغومة، وقد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس ورهن النفط وضياع شعب كامل، متسائلين: من المستفيد من كل هذا؟.

وذكر رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، أنه "بعد إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية يبدأ مجلس النواب بمناقشة وتعديل بنود وفقرات القانون"، مبينا أن "هناك الكثير من المشاكل ستعترض تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

ويرى كنا أن "بنود ومحتوى مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لا تتفق مع مواد وفقرات الورقة البيضاء التي أعلنت عنها الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي"، مشددا على ان "حجمها كبير وعجزها يقدر بـ54%".

وصوت مجلس النواب على قبول مشروع قانون موازنة 2021 الاتحادية من حيث المبدأ وباشر بقراءتها قراءة أولى.

من جانبها، كشفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، عن قيام وزارة المالية بوضع تسديد جميع ديون إقليم كردستان للشركات النفطية ضمن الموازنة.

وقالت جودت في تصريح صحفي، إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي خالف القانون بشكل صريح بعد أن وضع تسديد ديون الشركات النفطية بالنسبة لإقليم كردستان ضمن الموازنة.

وأضافت أن تسديد ديون كردستان للشركات النفطية بعد قيام أربيل ببيع النفط دون العودة لبغداد خلال السنوات الماضية لا يمكن قبوله بشكل بسبب عدم التزام كردستان بتسديد ما بذمتها من ديون للحكومة المركزية.

من جانبه، حذر رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، من انهيار اقتصادي وشيك في حال الموافقة على القروض المدرجة في موازنة2021، مبينا ان البرلمان سيرفض تلك القروض دون تردد.

وقال الكعبي، إن "الموازنة وضعت بشكل عشوائي وقد رصدت الحكومة فيها نحو 120 ترليون دينار للموازنة التشغيلية".

وأضاف أن "الحكومة اعتمدت على اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج والداخل من أجل سداد العجز، ما سيؤدي إلى انهيار وشيك في الاقتصاد والعملة الوطنية".

وأوضح أن "حجم الانفاق الذي وضعته وزارة المالية غير مبرر وغير مدروس وفيه شبهات فساد وهدر للمال العام تحت يافطة الإصلاح".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، أن البصرة تعرضت إلى الظلم في موازنة 2021، رغم أن معظم الأموال تأتي من المحافظة.

وقال الخزعلي، إن "حكومة الكاظمي مقصرة مع البصرة بهذه الأرقام البائسة والهزيلة التي خصصتها للمحافظة في مشروع قانون الموازنة".

وأضاف، أن "حصة البصرة من الموازنة الحالية هي 500 مليار دينار فقط، أي ما يعادل تصدير يومين من نفط المحافظة".

من جانبه، قال النائب محمد الخالدي، إن الحكومة أرسلت الموازنة إلى البرلمان وغير مكتملة ولم تحسم المفاوضات مع كردستان وأرسلتها في خطوة منها لرمي الكرة في ملعب البرلمان.

وأضاف أن هناك 20 فقرة في الموازنة يوجد عليها اعتراض من كافة اعضاء البرلمان، لافتا إلى أن تلك الفقرات توجد فيها أبواب صرف تفتح الفساد على مصراعيه إذا تركت عائمة هكذا.

وأوضح الخالدي، أنه لا يوجد أمام البرلمان سوى خيارين إما تعديل الموازنة بأكملها أو إعادتها للحكومة.

وأشار نشطاء إلى تلك الموازنة مرفوضة شعبيا ووطنيا، الموازنة التي لا تأخذ بنظر الاعتبار مستوى الفقر في العراق، فلا قيمة لها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موازنة العراق 2021:

وقال حساب، "@AlexWarkes"، " موازنة ملغومة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد وافلاس ورهن النفط وضياع شعب كامل، من المستفيد من كل هذا؟ قاتل المتظاهرين الذي يدعي أنه كان جزء من التظاهرات ويحاول اليوم إخمادها والذي هو موعود بالمملكة على الوسط والجنوب في حالة الفوضى".



وأضاف، حساب، "@krem1959"، " موازنة مرفوضة شعبيا و وطنيا، الموازنة التي لا تأخذ بنظر الاعتبار مستوى الفقر في محافظة السماوة و الديوانية والبصرة والعمارة وترصد لها الأموال اللازمة لتحسين الحياة المعيشة أسوة بمحافظات شمال العراق".



وتابع حساب، "@sh_b_j_"، " موازنة الكاظمي التفقيرية تدفع رواتب مليون "تركي ، إيراني، سوري" كردي لاجئ لمحافظات الإقليم الثلاث !!، بينما مهندسي وأصحاب الشهادات العليا بباقي محافظات العراق يلتحفون برد الشتاء وحر الصيف بالشوارع اعتصاما واحتجاجا على تجاهلهم وعدم توظيفهم ...".





