عاجل .. غارات جوية تستهدف مواقع الحرس الثوري الإرهابي في البوكمال بعد رصد دخول صواريخ من العراق إلى سوريا Copy أخبار متعلقة طهران تنقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق.. ونشطاء: عمل عصابات إيران والضرب كالعادة في العراق مقتل 15 مسلحا عراقياً من ميليشيا موالية لإيران بقصف في سوريا بعد شن غارات في سوريا.. الجيش الإسرائيلي: سنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات العراقية في البوكمال وتقتل ٢٦ إرهابيا من عصابة النجباء الإجرامية في ضربة دقيقة دمرت الصواريخ الإيرانية غارات على مواقع إيرانية في دير الزور السورية