بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 كانون الثاني 2021
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تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 02:25 م

عاجل .. غارات جوية تستهدف مواقع الحرس الثوري الإرهابي في البوكمال بعد رصد دخول صواريخ من العراق إلى سوريا

عاجل

عاجل .. غارات جوية تستهدف مواقع الحرس الثوري الإرهابي في البوكمال بعد رصد دخول صواريخ من العراق إلى سوريا

 

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