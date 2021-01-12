ضبط 9 حاويات محملة بحليب منتهي الصلاحية في ميناء أم قصر قبل تهريبها داخل البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 9 حاويات محملة بحليب منتهي الصلاحية معدة للتهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.



وقالت الوكالة في بيان لها ، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بشعبة استخبارات ميناء ام قصر الشمالي من ضبط تسع حاويات محملة بالحليب المنتهي الصلاحية والمعد للتهريب".





وأضافت أنه "تمت العملية بعد استحصال الموافقات الرسمية وتفتيش الحاويات وضبط المادة بداخلها، وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها للجهات المختصة".