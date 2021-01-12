ترامب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير الجاري

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن حتى 24 يناير الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تحذير السلطات الأمنية من تهديدات أمنية خلال تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب الأسبوع المقبل.



من ناحية أخرى، التقى ترامب ونائبه مايك بنس مساء الإثنين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأربعاء الماضي، "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديمقراطيون على بنس لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف: "لقد جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أمريكا أولاً) التي يدعمها 75 مليون أمريكي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في وقت سابق، من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب .

وقال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون الإثنين، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حذر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي عواصم الولايات الخمسين، في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.



من جانبها، قالت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان مساء الإثنين، إنه لن يسمح للجمهور بالوصول إلى المبنى خلال تنصيب جو بايدن لرئاسة للولايات المتحدة في 20 كانون ثان/يناير.

وتولت بيتمان قيادة شرطة الكابيتول بدلا من ستيفن سوند الذي استقال وسط انتقادات لتعامل الشرطة مع مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقالت إن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية على المستويات الاتحادية والمحلية تعمل معا، وأن هناك خططا شاملة ومنسقة لضمان السلامة.

وأضافت أنه تم إيقاف عدد من عناصر الشرطة الأمريكية عن العمل، مع استمرار التحقيقات في أعمال الشغب التي جرت في 6 كانون ثان/يناير.



