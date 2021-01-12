تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هناك تغييرات سرية داخل مكاتب مفوضية الانتخابات لصالح أحزاب متنفذة.

وقال نشطاء، إن تلك تغييرات سرية، وليست بريئة، تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية داخل مفوضية الانتخابات.

وقال مصدر مطلع، إن "مجلس المفوضين في المفوضية انتخب عباس فرحان لرئاسة الإدارة الانتخابية".

وأضاف، أن "مجلس المفوضين أجرى اقتراعاً سرياً بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، واختار عباس فرحان حسن رئيساً للإدارة الانتخابية".

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المجموع الكلي للطلبات التي تسلمتها لتسجيل الأحزاب بلغ 433 طلباً.

وحسب بيان للمفوضية، فقد أجازت 225 حزباً، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 63 طلباً، أما طلبات الأحزاب المرفوضة، فقد بلغت 128 طلباً، في حين بلغ عـدد الأحزاب التي تقدمت لسحب طلباتها 17 حزباً.

وفتحت المفوضية باب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 إلى 16 من يناير الجاري، وتسلم قوائم المرشحين من 9 إلى 28 من الشهر نفسه.

وأكدت أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ أكثر من 25 مليون ناخب، من بينهم مواليد حتى عام 2003.

وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة في الانتخابات، أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وكشف مصدر سياسي رفيع المستوى، أن الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى السياسية في العراق من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة.

وتساءل نشطاء، هل سيشهد العراق انتخابات مبكرة في السادس من حزيران 2021؟، أم أن الأمر قابل للتأجيل؟.

وأشاروا إلى أن هناك اجتماعات سياسية مكثفة لحسم الإجراءات وتهيئة الظروف، فمتى سيكون الموعد النهائي؟.

من جانبه، قال المحلل السياسي، مجاهد الطائي، تسريبات صحفية، بينما كان العراقيون يتابعون التصعيد بين وكلاء إيران في العراق والمصالح الأمريكية في نوفمبر الماضي، أجرت مفوضية الانتخابات تغييرات طاولت نحو 30 منصبا إداريا ورقابيا وتنفيذيا، بعلم رؤساء الكتل السياسية الكبيرة النافذة في البرلمان، ومن دون إشعار رسمي أو إعلان.

من جانبها، قالت النائبة سروة عبد الواحد، إن الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات أمر غير دستوري.

وتساءلت، كيف يمكن الإعلان عن القوائم والمرشحين قبل تحديد الموعد الفعلي للانتخابات، وهل البرلمان يحل نفسه؟، وأين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى الانتخابات المبكرة ورئيس الحكومة مقترح السادس من حزيران دون التأكيد..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغيرات سرية داخل مفوضية الانتخابات في العراق:

وقال حساب، "@awabayoob"، "تغييرات "سرية".. وليست بريئة.. تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية داخل مفوضية الانتخابات".



وأضاف، حساب،"@hussein_alkarwe"، "مفوضية الانتخابات تعلن انتخاب القاضي عباس فرحان رئيساً للإدارة الانتخابية. هل سيشهد العراق انتخابات مبكرة في السادس من حزيران 2021؟، أم أن الأمر قابل للتأجيل؟، اجتماعات سياسية مكثفة لحسم الإجراءات وتهيئة الظروف، فمتى سيكون الموعد النهائي؟".



وتابع حساب، "@haifa451423832"،"هذه وثيقة من مفوضية الانتخابات، على المرشح الراغب الاشتراك بالانتخابات دفع مبلغ ٥ ملايين، إضافة إلى مبلغ لم يحدد بعد يدفع للجهات التي ستتحقق من أهليته للاشتراك بالانتخابات".



وذكر حساب، "@"Al_SurahMiry، "العملية محكوم عليها بالفشل والتزوير مسبقاً، بسبب سطوة وسلطة الفاسدين في كل مفاصل الدولة العراقية ومن ضمنها مفوضية الانتخابات المستقلة (شعارًا)!".

