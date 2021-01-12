بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 12:27 م

استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين، استقالة تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.
ويشغل وولف هذا المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وانتقد الأسبوع الماضي الاجتياح "المأساوي" للكابيتول .
وتأتي استقالته في وقت تتزايد فيه المخاوف من أعمال عنف جديدة خلال أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في واشنطن في 20 الجاري.
وكانت هوب هيكس مساعدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، آخر من تقدم باستقالته، السبت الماضي. 

وكانت هيكس  محط اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، حيث تم اتهامها بنقل العدوى لهما.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير الجاري 12 كانون الثاني 2021 12:50 م

أبو الغيط

أبو الغيط يرحب بقرارات القمة الخليجية الاخيرة 10 كانون الثاني 2021 10:17 ص

طائرات نووية

أمريكا ترسل قاذفتي B-52 ذات القدرة النووية في مهمة جديدة لردع إيران 08 كانون الثاني 2021 08:10 ص

الدولار

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع على ارتفاع كبير 07 كانون الثاني 2021 02:19 م

الالوسي

الألوسي معلقا على مذكرة القبض بحق ترامب: قرار غير عراقي 07 كانون الثاني 2021 02:15 م

الكونجرس

"الكونغرس" يصادق على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وسط احتجاجات أنصار ترامب 07 كانون الثاني 2021 02:02 م

0edf5652-6a76-4a03-956c-18b76fbcd9c4

الجيش الأمريكي يواصل انتشاره أمام الكونغرس 07 كانون الثاني 2021 01:33 م

ترامب

عقوبات أميركية جديدة تطال 16 شركة وشخصًا على صلة بصناعة الفولاذ والتعدين الإيرانية 06 كانون الثاني 2021 01:44 م

التعليقات