مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه ينفذون الأوامر الإيرانية بتخريب العراق.

يأتي ذلك بعد تأكيد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت، أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وقال السفير هوت في تصريح صحفي، إنه في كثير من الأحيان، تستخدم القوى الأجنبية العراق كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.

وشدد على الجميع أن يدرك ان عراقاً ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي "خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران وانقاذه.

وأكد أن الانتقال إلى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر؛ يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي الى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها أطراف الاتفاق النووي العمل على تثبيت الملف النووي، مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران.

وقال نشطاء، إن العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه، وبما إن إيران تدير شئون العراق فإنها دولة فاشلة.

وأشار نشطاء إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي بالعراق، مارتن هوث قال: إن قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتال بالوكالة، مؤكدين أن سفير الاتحاد الأوروبي ليس لديه الجرأة يذكر إيران بالاسم.

وأكد نشطاء، أن وكلاء إيران في العراق متغلغلين جدا في جميع مناصب العراق، وكذلك الميليشيات الإرهابية التي تهاجم البعثات الدبلوماسية في بغداد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث:

وقال حساب، "@Sa556613"، " لا العراق فقط في خطر لأنه على حدود دولة إيران ووكلائها متغلغلين فيه".



وأضاف، حساب، "@Ahmedmalfifi"، " سفير الاتحاد الأوروبي ليس لديه الجرأة يذكر إيران بالاسم!".



وتابع حساب، "@sami_al3aid"، " ثلاث أرباع العراق ذيول ومطايا لإيران وعلموهم همجية الفرس في مهاجمة البعثات الدبلوماسية".