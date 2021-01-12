بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه قوات الأمن تقمع تظاهرات الناصرية بقنابل الغاز.. ونشطاء: حكومة الكاظمي الفوضوية تقتل شباب الناصرية واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة إرهابية.. ومغردون: إيران وميليشيات الحوثي دمروا اليمن وانتهكوا كل القوانين الكاظمي: ندعم مفوضية الانتخابات.. ونشطاء: أحزابكم السياسية المشاركة سرقت أموال الشعب وقتلت المتظاهرين إيران تطالب الإنتربول بمذكرات اعتقال.. ومغردون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة النظام الإيراني برهم صالح يستقبل فالح الفياض.. ونشطاء: يستقبل مجرم إرهابي قتل العراقيين بأوامر إيرانية موسى: 149 مليار دينار لحل أزمة الطاقة في العراق السفارة الأمريكية ببغداد تطالب بتقديم قتلة الناشط حيدر ياسر للعدالة التيار الصدري: ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق تابعون لإيران.. ونشطاء: أنتم أول تابع لنظام الملالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 11:55 ص

مارتن هوث: خطر تحول العراق لدولة فاشلة.. نشطاء: العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه

إيران والعراق

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه ينفذون الأوامر الإيرانية بتخريب العراق.

يأتي ذلك بعد تأكيد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت، أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وقال السفير هوت في تصريح صحفي، إنه في كثير من الأحيان، تستخدم القوى الأجنبية العراق كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.

وشدد على الجميع أن يدرك ان عراقاً ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي "خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران وانقاذه.

وأكد أن الانتقال إلى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر؛ يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي الى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها أطراف الاتفاق النووي العمل على تثبيت الملف النووي، مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران.

وقال نشطاء، إن العراق في خطر لأنه على حدود إيران ووكلائها متغلغلين فيه، وبما إن إيران تدير شئون العراق فإنها دولة فاشلة.

وأشار نشطاء إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي بالعراق، مارتن هوث قال: إن قوى أجنبية تستخدم العراق كساحة قتال بالوكالة، مؤكدين أن سفير الاتحاد الأوروبي ليس لديه الجرأة يذكر إيران بالاسم.

وأكد نشطاء، أن وكلاء إيران في العراق متغلغلين جدا في جميع مناصب العراق، وكذلك الميليشيات الإرهابية التي تهاجم البعثات الدبلوماسية في بغداد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث:

وقال حساب، "@Sa556613"، " لا العراق فقط في خطر لأنه على حدود دولة إيران ووكلائها متغلغلين فيه".


وأضاف، حساب، "@Ahmedmalfifi"، " سفير الاتحاد الأوروبي ليس لديه الجرأة يذكر إيران بالاسم!".


وتابع حساب، "@sami_al3aid"، " ثلاث أرباع العراق ذيول ومطايا لإيران وعلموهم همجية الفرس في مهاجمة البعثات الدبلوماسية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الناصرية

النار تحت الرماد ..احتجاجات الناصرية مستمرة رغم إعلان التعليق والحصيلة 100 قتيل 12 كانون الثاني 2021 02:36 م

الانتخابات

تغييرات داخل مكاتب مفوضية الانتخابات بالعراق .. ونشطاء: تحمل رائحة محاصصة حزبية جديدة بين الكتل السياسية 12 كانون الثاني 2021 12:39 م

مسجدي وسليماني وخامنئي

المعارضة الإيرانية تكشف مفاجآت مدوية عن الإرهابي قاسم سليماني: أنشأ 82 كيانا ميليشياويا لتدمير العراق وسوريا 12 كانون الثاني 2021 12:23 م

الفياض

ماذا بعد معاقبة الإرهابي فالح الفياض؟ ردود الأفعال تتواصل تجاه تخصيص 2.6 مليار دولار للحشد الإجرامي 12 كانون الثاني 2021 03:52 ص

كيماوي ايران

تقرير.. العودة للصفقة النووية مع إيران خطر شديد ووثائق تثبت استخدامها أسلحة كيمياوية ضد العراقيين في البصرة 12 كانون الثاني 2021 02:21 ص

بهاء الاعرجي

الأعرجي: دولة ما بعد 2003 فشلت وأتوقع حربا بين ميليشيات إيران وبرهم صالح يريد تأجيل الانتخابات 12 كانون الثاني 2021 12:53 ص

فائزة رفسنجاني

فائزة رفسنجاني تفضح الملالي المهترىء.. تمنيت لو فاز الرئيس ترامب وبقى في السلطة 11 كانون الثاني 2021 11:19 م

الجيش العراقي

تغير هائل.. الجيش العراقي ينحاز للمتظاهرين في الناصرية ويتصدى لعصابات إيران 11 كانون الثاني 2021 10:41 م

التعليقات