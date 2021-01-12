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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021 11:45 ص

الصحة تكشف حقيقة ظهور إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر ظهور اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

 وقال  البدر حسب مقطع صوتي نقله موقع الوزارة ان : ظهور اي اصابة بالسلالة الجديدة سيؤدي الى ازدياد كبير بعدد الاصابات كما في بريطانيا وغيرها.

واوضح ان : المنحى الوبائي في تنازل مستمر والبروتوكول العلاجي هو نفسه لاي سلالة والتركيز يكون على التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.

 واشار الى  ان الغاية من التدابير الصحية لمنع دخول السلالة الجديدة واي اصابة سنعلنها بشكل رسمي واي تصاعد بالاصابات نحن مستعدون لها بمساعدة الجميع وخاصة الاعلام بنشر رسائل التثقيف.
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