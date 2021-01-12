نائب: أكثر من 120 ترليون حجم النفقات التشيغلية بموازنة2021

اكد النائب حسن شاكر، ان اكثر من 120 ترليون دينار عراقي هو حجم النفقات التشيغلية بموازنة 2021

وقال شاكر ، ان “حجم النفقات التشيغلية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بلغ اكثر من 120 ترليون دينار عراقي ، وهذا الحجم من الاموال لم يتوفر في الموازنات السابقة”، لافتا الى ان “هذا الرقم يمثل حجما كبيرا من الانفاق.

واضاف ان “الموازنة تحتوي الكثير من القروض وهذا الامر سيؤدي الى الانهيار الاقتصادي”، مبينا ان “جميع النواب غير راضين عن الموازنة بالصيغة الحالية وستعرض للتعديل بشكل كبير.