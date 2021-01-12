لجنة حقوق الإنسان النيابية تدعو لإنهاء ملف النزوح في العراق

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي الى إنهاء ملف النزوح .



وقال يجب العمل على انهاء النزوح من خلال اتخاذ القرارات الجريئة التي تسهم في عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية..داعيا الى عدم استغلال بقاء الملف لغايات سياسية ضيقة.



وحث الصالحي وزارة الهجرة والمهجرين على تحمل مسؤلياتها وتكثيف جهودها في تأمين عودة النازحين.



ونوه النائب الصالحي الى اهمية أن لا تكون عودة النازحين بشكل قسري، مطالبا بتخفيف اجراءات التدقيق الأمني للعائدين الى مناطقهم.